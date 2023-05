Le gouvernement rend possible l'effarouchement de l'ours dans les Pyrénées

Ours des Pyrénées.

Ce vendredi, le gouvernement a donné le feu vert à des mesures d'effarouchement de l'ours dans les Pyrénées. Les préfets peuvent désormais, sous certaines conditions, autoriser de telles actions en cas d'attaques du plantigrade sur des troupeaux. Les bergers des Pyrénées se plaignent de telles prédations depuis la réintroduction de l'ours dans cette zone durant les années 1990. Quant à l'Office français de la biodiversité, il a enregistré 331 attaques d'ours sur le cheptel dans cette chaîne de montagnes l'année dernière, contre 333 en 2022.

L'ours étant une espèce protégée, des arrêtés préfectoraux qui légitimaient l'effarouchement des ours et souhaités par les agriculteurs, ont été annulés par la justice administrative. En avril, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a assuré qu'il rédigerait de nouveaux arrêtés concernant ce sujet, ce qui a été fait avec le texte publié ce vendredi dans le journal officiel.

Des mesures d'effarouchement simples et renforcées

Ce texte officiel permet aux préfets de département d'autoriser des "mesures d'effarouchement visant la protection des troupeaux domestiques pour prévenir les dommages par déprédation". Les mesures d'effarouchement autorisées doivent être simples, à l'aide de moyens lumineux (torches, phares, guirlandes lumineuses) et sonores (cloches, sifflets, pétards, sirènes) ; ainsi que des mesures renforcées avec des tirs sonores non-létaux. Si les mesures simples n'ont pas eu d'effet, cette deuxième option est alors possible.

Les demandes d'autorisation d'effarouchement, ne sont justifiables qu'après des attaques. Elles sont "possibles à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes", estime le gouvernement. "Il n'y a lieu d'autoriser le recours à l'effarouchement que lorsque les mesures de protection des troupeaux, bien qu'effectives et proportionnées, s'avèrent insuffisamment efficaces" et que "le troupeau concerné a déjà subi des dommages", précise le gouvernement.

"Dans le coeur du parc national des Pyrénées, aucune mesure d'effarouchement renforcé ne peut être autorisée" et tout effarouchement simple nécessite l'autorisation du directeur du parc, précise l'arrêté. "Les mesures d'effarouchement renforcé mises en oeuvre depuis 2019 dans les Pyrénées ont permis, lors des contacts, la mise en fuite des ours et l'échec de leur tentative d'approche du troupeau", juge également le gouvernement dans le texte.

En 2022, l'OFB a recensé 76 ours dans les Pyrénées, un chiffre en hausse par rapport à 2021 (74) et 2020 (64).