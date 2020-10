Le Grand Besançon appelle à la protection des compteurs d'eau

Le département Eau et Assainissement de Grand Besançon Métropole rappelle, dans un communiqué, que le froid peut entraîner d’importants dégâts sur les réseaux d’eau potable, ruptures de canalisations ou gel des compteurs. Pour éviter ces désagréments et des frais importants, il est donc nécessaire de garantir une isolation efficace des appareils, "en particulier quand ils sont placés dans des regards extérieurs".

Protéger avec du polystyrène

Il est conseillé aux abonnés de mettre en place une protection facile à manipuler et constituée de matériaux isolants, légers et imputrescibles, contenus dans des sacs en plastique (panneau de polystyrène expansé d’environ 10 cm d’épaisseur, muni d’une poignée, disponible dans les magasins de bricolage selon le Grand Besançon).

Protection jusqu'au 1er mars

A éviter : les matériaux comme la laine de verre, laine de roche, paille, morceaux de tissu ou journaux qui absorbent l’humidité. Ils risquent de geler le compteur et de compliquer son accès.

Cette isolation, mise en place durant la période hivernale, pourra être retirée à compter du 1er mars 2021 afin d’éviter la condensation sur les écrans des compteurs.

Grand Besançon Métropole rappelle que les détériorations provoquées par le gel sur les compteurs d’eau sont à la charge des abonnés.