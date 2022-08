Le Grand-Bornand : des personnalités signent le manifeste "Quels enfants laisserons-nous à la planète ?"

Un plaidoyer pour les enfants et pour la planète a été présenté mercredi à l'occasion de la 30e édition du festival "Au bonheur des mômes" au Grand-Bornand (Haute-Savoie). Ce texte (voir ci-dessous) intitulé "Quels enfants laisserons-nous à la planète ?" a été publié dans des quotidiens nationaux comme Libération, La Croix ou Aujourd'hui en France. Une centaine de personnalités de la culture, de la protection de l'environnement et de l'enfance ont déjà signé ce texte dont le titre faisant référence à l'écologiste Pierre Rabhi ("Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ?")

Le manifeste a été rédigé par la psychologue et psychanalyste spécialiste des questions de l'enfance et de la famille, Sophie Marinopoulos. Car si la Terre va mal, nos enfants vont mal aussi constate-t-elle. "Si nos enfants sont reconnus bien nourris, ils sont affamés de liens. Ils sont malnutris culturellement, de cette culture qui commence dès le plus jeune âge et qui n’est autre que celle du lien avec tout ce qui vit. Ainsi leur enfance hors-sol, hors liens, met leur croissance en danger."

Le message de cette tribune est simple : il nous faut nous adultes, parents, ne pas enfermer les enfants dans un sentiment de désespérance, une "écoanxiété" qui accélèrent notre propre effondrement. Il faut accompagner les enfants, d'interpréter ce qui les entourent, de nouer un lien avec la nature, comprendre que ce monde n'est pas à posséder mais à habiter, bref un discours très militant.

Quelques signataires

Jacques Gamblin, comédien

Yann Arthus-Bertrand, photographe et réalisateur

Françoise Nyssen, éditrice et ex-Ministre de la Culture

Cyril Dion, réalisateur et écrivain

Bernard Werber, écrivain

Charles Berling, comédien et directeur de la Scène Nationale Châteauvallon-Liberté de Toulon

Denis Cheissoux, journaliste à France Inter

Dominique Bourg, philosophe et professeur honoraire à l'Université de Lausanne

Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social, co-fondateur de Médecins Sans Frontières et ancien secrétaire à l'Action Humanitaire d'Urgence

Bernard Golse, professeur en pédopsychiatrie et fondateur de l'Institut Contemporain de l'Enfance

Pierre Delion, pédopsychiatre et membre de l'Institut Contemporain de l'Enfance

François Ansermet, professeur en pédopsychiatrie

Selon les auteurs du texte, des dizaines d'autres noms de personnalités parmi les plus en vue de la scène artistique et culturelle française (acteurs, chanteurs notamment), s'ajouteront ces jours prochains à cette liste, à mesure que le plaidoyer circule.

Le texte du plaidoyer