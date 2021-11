Le grand étang de Gurson en Dordogne vidé de ses poissons le temps de sa remise en état

L'opération est particulièrement physique pour les dizaines de pêcheurs mobilisés. Après avoir isolé les poissons du grand étang de Gurson au moyen d'un grand filet, ils les capturent à l'épuisette. Des carpes de plusieurs dizaines de kilos, des sandres, des brochets sont ainsi transportés à la force des bras dans de grandes bassines avant de finir dans les cuves d'un camion. Ces milliers de poissons vont être stockés temporairement dans le petit étang de Gurson, le temps que les travaux s'achèvent dans le grand étang. Après avoir réhabilité le petit étang de Gurson, le Département souhaite en effet remettre en état le barrage et les ouvrages hydrauliques du grand.

Les poissons sont portés à la force des bras par les pêcheurs © Radio France - Emmanuel Claverie

Une opération inédite pour le grand étang de Gurson,

Mis en service en 1971, le grand étang de Gurson, avec ses 320.000 m3, n'avait jamais été totalement vidangé depuis sa création. Une opération recommandée en principe tous les dix ans pour effectuer le contrôle des barrages, ou encore vérifier l'envasement." La pêche de sauvegarde qui l'accompagne permet elle de dresser l'inventaire complet de toute la population piscicole explique Mathieu Labrousse, président de l’association régionale des fédérations de pêche de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes sur un plan d'eau à valeur touristique, l'intérêt est donc de voir ce qui manque comme poissons ou ce qu'on a en plus. L'intérêt c'est d'avoir de la pêche facile et pratique pour tout le monde, surtout les familles, car nous sommes sur un plan d'eau familial".

Les opérations ont débuté dans le brouillard © Radio France - Emmanuel Claverie

Un tourisme de la pêche

Le département de la Dordogne bichonne les étangs dont il est propriétaire. Avec l'appui de la Fédération départementale de pêche, il ne cache pas sa volonté de faire de la Dordogne une destination de pêche de référence. "Cette activité pêche est vraiment, pour le tourisme un axe de développement réel, notamment sur les ailes de saison explique Sylvie Chevalier, vice-présidente du Conseil départemental en charge du tourisme et de la promtion du Périgord. Le pic de la fréquentation des pêcheurs, c'est au mois de mai. Au mois de mai, on a encore assez peu de visiteurs qui viennent pour se baigner, par exemple. Donc, on a une complémentarité des activités et une complémentarité d'attractivité de notre territoire sur ce qu'on appelle les ailes de saison. Et évidemment que nous département, dans le cadre de la promotion et du développement de notre tourisme, nous sommes intéressés par cela. Et en plus, on a à cœur de travailler pour tous et avec tous. Et là, dans cette convention avec les pêcheurs, nous nous appliquons d'abord à connaître davantage les gens et les activités qu'ils ont. Et puis à faire que ces acteurs -à soient des acteurs de développement pour le territoire".