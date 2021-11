Le Grand Format de France Bleu Isère : Bernard Francou, glaciologue et alpiniste

Il a co-écrit avec la climatologue Marie-Antoinette Mélières le livre "Coup de chaud sur les montagnes" aux éditions Guérin-Paulsen. Les deux scientifiques y décrivent les changements à l'œuvre en altitude sur fond de hausse globale des températures.

"Très tôt, dès l'âge de 12 ou 13 ans, je suis allé en montagne et j'ai parcouru les glaciers, souvent avec un gros appareil photo". C'est avec des yeux d'enfants que Bernard Francou, originaire de Briançon dans les Hautes-Alpes, a découvert les merveilles de l'altitude. "A l'époque, c'était des plaques photographiques et le trépied pesait 4 ou 5 kilos ; on mettait le voile noir. Bref, j'ai de très très bons souvenirs. On ne sortait pas tellement pour faire de la difficulté, de l'alpinisme, mais plutôt pour avoir les belles lumières au bon moment", se souvient aujourd'hui le chercheur, connu pour ses travaux sur la glaciologie.

"Je me suis intéressé d'abord aux rochers, ou ce qu'on appelle le "détritisme", c'est-à-dire l'érosion en haute-montagne. J'ai fait ma thèse là-dessus. Et puis, après avoir passé dix ans à regarder des cailloux tomber des parois et à les mesurer - c'était l'époque où, au début des années 90, le climat devenait une préoccupation majeure - là je me suis intéressé aux glaciers. Et curieusement, pas tout de suite aux glaciers des Alpes ; j'ai eu l'occasion de partir un an dans les Andes et en fait... j'y suis resté 24 ans!"

Vulgarisation scientifique

Retraité du laboratoire de glaciologie de Grenoble (LGGE devenu IGE), Bernard Francou se consacre aujourd'hui à la vulgarisation des connaissances. Il vient d'écrire avec la climatologue Marie-Antoinette Mélières le livre "Coup de chaud sur les montagnes", paru cet automne aux éditions Guérin-Paulsen.

"Coup de chaud sur les montagnes" paru aux éditions Guérin-Paulsen © Radio France - LC

Les auteurs y dressent un état des lieux des effets du réchauffement climatique en montagne à grand renfort de photos, graphiques et autres tableaux... mais aussi de cas très concrets. Comment le recul des glaciers affecte par exemple l'alimentation en eau potable des villes péruviennes. Ou encore les risques que font peser dans les Alpes des éboulements plus fréquents.

Une moindre protection du manteau neigeux à moyenne altitude

Le tableau n'est pas rose. Et de de moins en moins blanc... Car, chiffres à l'appuis, le réchauffement climatique est plus rapide en altitude, notamment en moyenne-montagne. "Entre 1.000 mètres et 2.000 mètres, par exemple, y a des évidences et des mesures qui montrent que ça va plus vite, confirme Bernard Francou. Pourquoi ? Il y a une raison qui est évidente pour cette tranche d'altitude : à partir du moment où l'atmosphère se réchauffe, le manteau neigeux disparaît plus tôt au printemps".

Le Glacier Blanc en mai 2019 © Radio France - Lionel Cariou

"On a perdu trois semaines de manteau neigeux. Et qu'est ce qui se passe au printemps? À partir du moment où il n'y a plus de neige au niveau du sol, eh bien, le sol absorbe beaucoup plus facilement le rayonnement (solaire, ndlr). Le rayonnement n'est pas renvoyé vers l'espace par la présence d'un manteau neigeux qui est très réfléchissant. Et à partir du moment où le sol est dénudé, il absorbe une grande partie de l'énergie. Donc il s'échauffe davantage et il échauffe également davantage la basse atmosphère." D'où un effet "boule de neige" - sans mauvais jeu de mots.

Le déclin inéluctable des glaciers

Victimes directes de ce mécanisme : les glaciers qui fascinaient tant le jeune Francou. Le Glacier de Sarennes, dans les Grandes Rousses, est mesuré depuis très longtemps. En 1906, notent les auteurs, il s'étendait sur 109 hectares. Aujourd'hui trois. Alors ce déclin est-il inéluctable? "Je pense que c'est inéluctable à l'échelle de notre siècle, d'ici 2100. Pour beaucoup de glaciers. Mais il faut bien faire la distinction entre les glaciers qui se trouvent à basse altitude. C'est le cas du glacier de Sarennes, qui est à moins de 3400 mètres d'altitude. Effectivement, leur disparition est inéluctable à l'échéance de la décennie qui vient ou de la prochaine. Ça, c'est un fait. On retrouve le même phénomène dans les Pyrénées, dans les massifs qui ont des glaciers plutôt à basse altitude. Une majorité des glaciers de Vanoise, par exemple, et une majorité des glaciers du massif des Écrins."

Mesure de la fonte du glacier de Saint-Sorlin en septembre 2019 © Radio France - Lionel Cariou

"Là où les glaciers prennent leur source, si j'ose dire, à plus de 4.000 mètres d'altitude et où les surfaces situées à plus de 3500 mètres sont importantes - c'est le cas du massif du Mont-Blanc, c'est le cas également du Valais, en Suisse - he bien les glaciers vont reculer, certes, mais il aura peut être encore des glaciers d'ici quelques décennies. En tout cas, d'ici la fin du siècle" analyse Bernard Francou.

La cordée Cambon-Francou au Pic Sans Nom

Lui a connu, en tant qu'alpiniste, une sorte d'"âge d'or" dans les années 70-80, quand les effets du réchauffement - pourtant déjà à l'œuvre - étaient moins visibles. Son terrain de jeu favori est alors le massif des Écrins, du côté de Briançon, plus précisément au-dessus de Vallouise : "Je retourne souvent par plaisir dans le haut Glacier Noir, dans le massif des Écrins, et _il y a des tas de courses qui ne sont plus possible. Le couloir du Pic Sans Nom, le couloir du coup de sabre, le couloir du col du Glacier Noir..._Tout ça, ce n'est plus possible. Parce qu'à partir du 15 juillet, même avant, parfois, il n'y a plus de glace. Si tu vas faire là-dedans, tu vas recevoir des cailloux, grimper dans de la boue. Donc on se rabat sur des courses principalement rocheuses comme la face Nord du Pic Sans Nom." Il y a tracé une voie d'anthologie avec le grimpeur Jean-Michel Cambon, décédé en 2020.

"Une belle voie directe ouverte en 1975. Je constate que cette course est régulièrement faite parce qu'elle n'est pas trop affectée par cette évolution. Mais il y a d'autres courses qui sont qui sont plus difficiles. Le Z à la Meije devient plus délicat. Et puis, il y a eu le fameux écroulement du pic qui domine le glacier carré à la Meije et qui a donc mis sur le glacier carré pas mal de décombres, de débris, qui recouvrent le glacier et la neige et qui tombent sur la voie normale. Et donc la montagne change. Maintenant, pour faire des grandes voies glaciaires, il est plus astucieux de les faire au mois de mai, au mois de juin - jusqu'au 15 - et même en hiver. L'alpinisme hivernal qui était l'exception avant s'est considérablement développé."

"La montagne est un bien commun"

Quel message a-t-il à adresser aux générations futures? Il veut d'abord leur dire de continuer à étudier les montagnes, à parfaire nos connaissances. "Le deuxième message, explique Bernard Francou, c'est qu'il faut bien prendre conscience que ce qui fait l'attractivité de la montagne, c'est que ce soit resté en grande partie un milieu naturel préservé. Donc, il faut pas faire n'importe quoi en montagne."

Glacier de Saint-Sorlin © Radio France - Lionel Cariou

"Il ne faut pas s'engager dans cette course à équiper les glaciers (...). La montagne est un bien commun. Il faut la conserver - je ne dirais pas intacte, mais il faut les l'aménager de façon intelligente, à la fois pour pour les montagnards, ceux qui vivent en montagne, mais aussi pour ceux qui viennent de loin et qui voient tous les avantages que possède un milieu relativement préservé et sauvage."

À LIRE : "Coup de chaud sur les montagnes"