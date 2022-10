Le grand nettoyage d'automne pendant deux jours dans l'Agglo de Nîmes

C'est le grand nettoyage d'automne dans l'agglo de Nîmes. Les 15 et 16 octobre, la Métropole de Nîmes met à la disposition des habitants dix mini-déchetteries provisoires dans lesquelles il sera possible de déposer encombrants (meubles, électroménager, imprimantes, écrans...) et déchets verts. Les autres déchets – notamment métaux, plâtre et gravats – et tous les déchets dangereux des ménages – piles, huiles, cartouches d’encre, pneumatiques, bouteilles de gaz, extincteurs, amiante, peinture et autres produits chimiques – seront refusés par les agents. Les usagers sont invités à les déposer dans les déchetteries habituelles (Ancienne Motte, Saint-Césaire et Lauzières)

L'emplacement des dix mini-déchetteries

Chemin de Camplanier (angle avec Chemin du Sureau) adresse la plus proche : 196, Chemin du Sureau

Nîmes Quartier Puech du Teil - Parking du Stade adresse la plus proche : face au 36, Rue du Vallon

Quartier Calvas (Chemin Mas du Roulan – Plan de l’Olivier) adresse la plus proche : 1895, Chemin du mas de Roulan

Quartier Castanet (Stade chemin de la Combe des Oiseaux) adresse la plus proche : 1342, Chemin de la combe des oiseaux

Quartier Courbessac adresse la plus proche : 1, Rue du scarabée

Quartier Garrigues Nord (Chemin des Rondes et de Russan) adresse la plus proche : 3188, Chemin de Russan

Quartier Route d’Alès (ancienne route d’Anduze) adresse la plus proche : 180, Ancienne route d’Anduze

Quartier Russan (place de l’Ambiance) adresse la plus proche : 1336, Chemin de Russan

Carrière Rouvin adresse la plus proche : 482, Chemin des justices vieilles

Chemin de la Planette (Plan du Feu) adresse la plus proche : 942, Chemin de la Planette

Les mini-déchetteries resteront ouvertes au public le samedi 15 et le dimanche 16 octobre 2022, de 9h à 18h.