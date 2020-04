Risque de sécheresse: le Grand Pontarlier appelle à ne pas gaspiller l’eau

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier lance un appel à la vigilance : le niveau des nappes d’eau souterraine a rapidement baissé ces derniers jours. Il est demandé à tous d'éviter les gaspillages d'eau à titre personnel et professionnel.

Il n’a pratiquement pas plu depuis plus d’un mois, et les conséquences se font sentir un peu partout en Franche-Comté. La Communauté de Communes du Grand Pontarlier est la première à tirer la sonnette d’alarme : elle appelle tous les habitants à la vigilance dans leur usage de l’eau, pour éviter tout gaspillage. La chaleur de ces dernières semaines a conduit à un assèchement rapide des sols., et depuis quelques jours, le niveau des nappes a rapidement baissé.

La situation est déjà préoccupante sur certaines zones de distribution du Haut-Doubs et pourraient impacter Pontarlier si les précipitations ne viennent pas améliorer le contexte actuel. « Il n’y a pas d’inquiétude immédiate sur l’approvisionnement en eau potable », précise Sylvain Charrière, directeur de l’eau et de l’assainissement de la communauté de communes, « mais on constate une forte baisse de niveau sur l’un des deux puits de la plaine de l’Arlier, l’une des ressources en eau du secteur. »

Pas de restriction pour l'instant, mais un appel au civisme

Aucune restriction sur l'usage de l'eau n’a encore été décidée, mais la CCGP lance un appel au civisme, et demande aux particuliers comme aux professionnels de ne pas gaspiller l’eau. La Franche-Comté n’a quasiment pas vu une goutte de pluie depuis le 10 mars, «si un deuxième mois s’écoule sans précipitations, un risque de s'acheminer vers des problématiques de sécheresse existe », prévient Sylvain Charrière, « la chute du niveau de nappe ayant lieu plus tôt qu'en 2018, une situation de crise pourrait ainsi être à nouveau observée. » En 2018, le secteur de Pontarlier et le Haut Doubs avaient été particulièrement impactés par la sécheresse.