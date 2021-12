Le Grand Reims veut réduire vos déchets avec de nouvelles bornes de tri

Deux bornes de tri de biodéchets sont installées depuis ce 1er décembre Place Luton à Reims. C'est la première étape d'une expérimentation de 18 mois. Le but, réduire encore un peu plus vos déchets. Si l'essai est concluant, ces bornes seront réparties dans tout le Grand Reims.

Le Grand Reims installe de nouvelles bornes de tri. Trois quartiers de Reims sont concernés : Faubourg de Laon, La Neuvillette et Maison Blanche. La commune de Bétheny est aussi dans le dispositif.

Ces bornes recevront vos biodéchets. C'est-à-dire vos déchets de cuisine comme les restes de repas, les épluchures de fruits et légumes ou même les mouchoirs. Ils seront collectés par des camions avant d'être transformés en compost à Warmeriville et "servir principalement aux agriculteurs" précise Emmanuel Debaty, directeur déchets et propreté du Grand Reims.

Les deux bornes de tri à l'essai Place Luton à Reims © Radio France - Etienne Cholez

Cette expérience doit durer 18 mois. Durant cette période, un peu moins d'une trentaine de bornes sera installée. Si l'expérience est concluante, ce sont 530 bacs de tri qui seront ajoutés dans le Grand Reims.

Une demande de la loi et des habitants

"Ces installations sont la réponse à une loi qui doit permettre avant 2025 à chaque citoyen de disposer d'une solution pour ne pas jeter ses biodéchets dans ses ordures ménagères et à une demande des habitants eux-mêmes." présente Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims. Pascal Lorin, délégué à la collecte et traitement des déchets de la communauté urbaine ajoute qu'avec ces bornes "l'objectif est de réduire les déchets de 16 kg par an et par habitant."

Un projet estimé à presque cinq millions d'euros dont un tiers pris en charge par l'ADEME.