Le groupe mayennais Séché Environnement participe aux opérations de dépollution autour du site Lubrizol

Le groupe mayennais Séché Environnement, via sa branche Séché Urgences Interventions, est mobilisé depuis un mois pour les opérations de dépollution autour du site Lubrizol de Rouen.

Les opérations ont commencé ce mercredi matin sur le site de Lubrizol à Rouen, un mois après l'incendie de l'usine. Les équipes de Lubrizol doivent récupérer, grâce à un robot, 160 fûts endommagés de produits chimiques.

Mais les opérations de dépollution ont lieu tout autour du site, et l'entreprise mayennaise Séché Environnement, spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets, est mobilisée depuis un mois sur place, via sa branche Séché Urgences Interventions. Il faut notamment récupérer tous les hydrocarbures qui se sont écoulés dans un bassin à proximité, un bassin qui communique avec la Seine.

Plus de 150 tonnes d'hydrocarbures récupérées

"Nous avons utilisé du matériel spécifique pour faire du pompage sélectif, afin de remonter plus de 150 tonnes de produits hydrocarburés et qui sont évacués vers une unité de traitement de déchets dangereux. Nous avons néanmoins une difficulté, puisqu'une partie des hydrocarbures s'est concentrée sous le quai, et notre mission est de récupérer ces hydrocarbures piégés sous le quai. Il existe dans cette profession des gens, des scaphandriers, qui sont habitués à travailler en grande profondeur, en milieu gras avec des produits hydrocarburés, afin d'aller récupérer cette nappe qui difficilement accessible. Mais nous n'avons aucune idée de la volumétrie qu'il peut y avoir", explique Mickaël Prestavoine, le directeur des opérations industrielles de Séché Urgences Intervention.

Les équipes de Séché Urgences Interventions mobilisées à Rouen. © Radio France - Séché Urgences Interventions

Des morceaux d'amiante éparpillés dans un rayon de deux kilomètres

Séché Urgences Interventions a également réalisé 150 collectes chez des habitants dans un rayon de deux kilomètres autour de Lubrizol pour récupérer des morceaux d'amiante et de ciment, retombés dans les jardins des riverains. "Il y a eu des explosions consécutives à l'incendie. Ce sont des petits morceaux qui font entre un et deux centimètres carrés", ajout Mickaël Prestavoine.

Plus de 70 salariés de Séché Environnement sont mobilisés sur toutes ces opérations de dépollution, des opérations qui vont encore durer deux à trois semaines.

L'entreprise mayennaise Séché Environnement est également candidate pour prendre en charge les fûts de produits chimiques issus des bâtiments de stockage quand ils auront été évacués.

Par ailleurs un site de Séché Environnement, situé à côté de l'usine Lubrizol, a été impacté, un site de collecte et d'incinération de déchets. Le site a été à l'arrêt quelques jours. La collecte des déchets a repris, ils sont regroupés et stockés. En revanche l'incinération ne peut pas reprendre. Avant cela il faut dépolluer l'incinérateur, qui a lui aussi été touché par des morceaux d'amiante. Séché doit donc aussi dépolluer son propre site.

Les équipes de Séché Urgences Interventions. © Radio France - Séché Urgences Interventions.