Le groupe Morlot va-t-il se retirer de la station de ski du Rouge Gazon à Saint-Maurice sur Moselle ? Après avoir repris l'auberge l'hiver dernier, le groupe dit son inquiétude : la SAFER (société d'aménagement foncier et d'établissement rural), a décidé de confier deux tiers des 113 hectares du site au conservatoire des espaces naturels de Lorraine, un tiers à la mairie avec laquelle le groupe Morlot est en partenariat pour développer le tourisme. Il n'y aurait pas d'impact sur l'activité de ski mais cette attribution pourrait remettre en cause un projet hôtelier du groupe Morlot.

ⓘ Publicité

C'est la chaume des Neufs bois qui cristallise les tensions, un site particulièrement préservé, avec une ferme en ruines, où passent seulement quelques sentiers de randonnée. Un site remarquable pour Thibaut Hingray, responsable de l'antenne vosgienne du conservatoire des espaces naturels de Lorraine : "on retrouve encore de très belles espèces, de beaux cortèges d'espèces floristiques là-haut, très peu de pollution lumineuse ou de bruit. Ce sont des choses à préserver dans le massif vosgien qui est très fréquenté".

Le projet ne serait plus rentable selon Laurent Morlot

Ces terrains, la mairie les briguait également et Laurent Morlot, patron du groupe du même nom, comptait dessus pour son projet hôtelier : "c'est la mairie qui devait les récupérer et ,par le biais d'une délégation de service public ou un bail emphytéotique, devait les mettre à disposition pour faire perdurer l'activité hiver et développer une station quatre saisons".

Sans ces terrains, ce sont 10% des capacités hôtelières du projet qui seraient amputés, de quoi le remettre en question selon Laurent Morlot qui évoque le risque de quitter les lieux définitivement et de fermer Rouge Gazon. Le site ne serait plus viable sans ces nouveaux investissements.