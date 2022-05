Le groupe Tryo passe tout une après-midi dans une école de Vence

Soyez une petite souris (nous avons tous rêvé d'observer ce qui se passe dans la classe de nos enfants), France Bleu Azur vous permet de passer un moment dans une classe de l'école primaire Saint Michel de Vence. Le mardi 24 mai 2022 c'est le groupe Tryo qui est venu pour une après midi de questions/réponses sur l'écologie et ce sont les enfants qui posent les questions.

Pourquoi faut-il protéger les plantes ? Que faites vous pour la planète ? Avec quelles associations travaillez vous pour faire passer vos messages écolos ? Pourquoi écrire des chansons sur la protection de l'environnement ?

La cloche avait beau sonner ce mardi après midi dans l'école Saint Michel, la cours était déserte. Les élèves et les professeurs étaient tous réunis autour des musiciens de Tryo et de l'équipe de France Bleu Azur pour un échange sur l'état de notre planète mais surtout pour un mini concert exclusif et et les petits vençois connaissent tous les tubes du groupe qui a fêté ses 25 ans il y a quelques jours sur la grande scène de l'Accor Arena de Paris.

PODCAST : Ecoutez l'échange entre les élèves vençois et le groupe Tryo sur le thème de l'écologie le mardi 24 mai 2022 Copier

Une journée possible grâce à France Bleu, à la générosité du groupe Tryo qui a pris le temps de signer des dizaines de dessins, qui a écouté de nombreuses questions, les enseignants vençois fans du groupe avaient fabriqué un décors, préparé un buffet niçois et surtout sensibilisent toute l'année les enfants la protection de la planète.

Une journée qui restera un souvenir important dans la mémoire du groupe qui a eu du mal a quitter l'école de Vence retenus par les élèves

PODCAST : Ecoutez le groupe Tryo en concert dans une classe de l'école primaire Saint Michel de Vence Copier

Tryo retourne à l'école et vient parler écologie avec la génération de demain, c'était le mardi 24 mai 2022 à Vence et dans quelques jours ce sera dans une école Aire-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais. Les chansons du dernier album de Tryo "chants de bataille" seront à coup sûr au programme de nombreuses fêtes de fin d'année dans les écoles de France.