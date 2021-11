Le gypaète barbu entre dans sa période de reproduction en Pays de Savoie

Le gypaète barbu, le plus grand rapace d'Europe commence à entrer dans sa période de reproduction. En Pays de Savoie, 14 couples de vautours sont présents et ont besoin d'être protégés pour préserver l'espèce.

C'est le début d'une longue période de reproduction. Au total, dix mois de gestation nécessaires chez le gypaète barbu pour donner naissance à un petit, une période longue en plein hiver et qui demande toutes les attentions. Le gypaète barbu, le plus grand rapace d'Europe fait aussi partie des espèces les plus menacées.

Des zones de préservation sont donc mises en place, des "zones de sensibilité majeure". Elles n'ont pas de portée réglementaire, mais elles permettent toutefois de créer un périmètre de protection pour superviser les activités comme le survol d'hélicoptères, de parapentes ou autres autour des nids.

14 couples en Pays de Savoie

En France, la majeure partie des gypaètes barbus se trouvent dans les montagnes savoyardes et savoyardes. 14 couples sur 19, un chiffre total assez faible et qui démontre le besoin de protéger l'espèce. "Il faut vraiment limiter toutes les causes de mortalité et de dérangement" pour Marie Heuret, animatrice du plan national d'action pour le gypaète barbu au conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie.

Le gypaète barbu est en effet une espèce qui se reproduit très lentement, pas avant l'âge de sept ans et qui ne donne un petit environ que tous les deux ans. "Sa capacité de résilience est très limitée, encore plus l'hiver" selon Marie Heuret. D'où l'importance de limiter au maximum les risques durant la période de reproduction.