Le hameau du Pra dans la vallée de la Tinée pourrait disparaître

Une décision lourde de conséquences. Elle vient d'être prise par la préfecture des Alpes-Maritimes, il y a seulement quelques jours. Un arrêté obligeant les habitants du hameau du Pra dans la vallée de la Tinée, au dessus de Saint-Dalmas-le-Selvage, à évacuer leur habitation et à ne plus y aller à l'avenir.

Alors, pour quelle raison ?

Parce que les services de l'Etat estiment, expertises à l'appui, que la route qui mène au hameau et plus généralement toute cette zone sont sujettes à deux risques majeurs : des éboulements et des inondations. En juillet dernier, le hameau avait été isolé après un orage. Des rochers était tombés, ensevelissant alors quelques voitures. En 2020 et 2021 des phénomènes identiques s'étaient produits. Reste tout de même à savoir si cet arrêté de la préfecture sera suivi des faits. Un restaurateur nous a confié à France Bleu Azur qu'il ne voulait pas en parler et que sur ce sujet mieux valait justement ne pas en parler. Le maire ne veut pas aborder la question. Il faut dire qu'il y a des précédents dans le département et à une autre échelle. Tout le vieux village de Roquebilière fait l'objet d'un arrêté quasi semblable et il n'a jamais été déserté par ses habitants.