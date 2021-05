Le héron garde-boeufs, un oiseau méditerranéen, prolifère en Mayenne avec le réchauffement climatique

Une espèce méditerranéenne est de plus en plus visible dans le ciel de la Mayenne ! C'est l'une des conséquences du réchauffement climatique : le héron garde-boeufs, un oiseau échassier blanc avec un bec jaune qui vit normalement dans des milieux tropicaux, prolifère dans le département depuis quelques années.

Lors du dernier comptage, fin décembre, 2.000 hérons garde-bœufs ont été recensés dans le département, alors qu'il n'y en avait qu'un millier l'année précédente, et que l'espèce a été aperçue pour la première fois en Mayenne en 1998. "Et il y a trente ans encore, on ne trouvait cette espèce pratiquement qu'en Camargue", rappelle Benoît Duchenne, membre de Mayenne Nature Environnement, qui observe les oiseaux depuis près de 40 ans. "On est vraiment sur une augmentation phénoménale, constate-t-il. Cette espèce qui ne nichait pas chez nous a commencé à nicher en 2018, et on a trouvé deux petites colonies cette année."

Ce héron garde-bœufs qui (comme son nom l'indique) aime vivre avec les bovins se trouve souvent dans les champs en Mayenne, au pied des vaches. Au coucher du soleil, on les repère aussi à leur cri quand ils s'installent dans les arbres pour la nuit. "C'est le moment où ils cherchent leur place dans le dortoir, chacun discute le bout de gras pour savoir à quelle place il doit se mettre", explique Benoît Duchenne.

Un oiseau qui a sa place en Mayenne sans gêner d'autres espèces

Et si ces petits oiseaux blancs passent de plus en plus de temps dans le Nord-Ouest de la France, c'est parce qu'ils y trouvent "des hivers doux qui leur permettent d'être présents chez nous toute l'année". Cette espèce, qui n'a pas de prédateur, est aussi moins menacée grâce aux lois de protection de la nature. Mais son installation en Mayenne n'est pas forcément un problème, explique Benoît Duchenne : "C'est un oiseau qui n'est pas en concurrence avec d'autres, qui n'est pas piscivore donc il ne va pas mécontenter les pêcheurs. C'est un oiseau qui peut prendre une place ici, chez nous, sans gêner les autres espèces".

Et si vous souhaitez les observer en Mayenne, on en trouve notamment autour de l'étang de la Rincerie, près de Craon, à Châtelain ou Ménil près de Château-Gontier-sur-Mayenne ou près de l'étang de Curecy, près de Grez-en-Bouère.