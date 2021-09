Le + Info : La sécheresse en Côte-d'Or, un problème... ou pas

C’est officiel. Depuis ce week-end du 12 septembre, la Côte-d’Or est frappée par la sécheresse. Quatre zones sont concernées : l’Ource, la Bèze, l’Arroux et la Tille. Selon l’arrêté préfectoral, des restrictions d’eau sont imposées aux agriculteurs et industriels… Malgré l’été pluvieux.

La sécheresse en Côte-d’Or est officiellement de retour. Un mystère, quand on pense à l’été qui vient de s’écouler : de la pluie et du mauvais temps.

Une sécheresse qui s’explique

Cela ne vous a pas échappé. Tout l’été 2021 et même le printemps, ont été très pluvieux, et maussades. Pourtant, quatre zones de Côte-d’Or sont concernées par la sécheresse. L’Ource, La Bèze, L’Arroux et La Tille ont franchi le seuil d’alerte. Cela signifie que le niveau des cours d’eau a fortement baissé.

« Ce n’est pas parce qu’il a plu en juin, juillet et un peu un août, que le niveau des cours d’eau est à l’abri d’une baisse » explique Marc Philippe, hydrologue à la DREAL (la direction régionale de l’environnement).

« En réalité, il suffit qu’il ne pleuve pas pendant quelques semaines pour que le niveau baisse. En l’occurrence, cela fait six semaines que nous n’avons pas eu de pluie abondante » poursuit-il.

Ceci explique donc pourquoi la météo maussade de cet été ne pallie pas au manque d’eau depuis la mi août.

Marc Philippe, à la DREAL, explique pourquoi la sécheresse frappe en ce moment Copier

Une sécheresse bien tombée

Conséquence : interdiction pour les agriculteurs d’irriguer leurs exploitations entre midi et 17 heures et le week-end, de samedi midi jusqu’à 17 heures le dimanche.

On pourrait croire que cela poserait fortement problème, mais en réalité, pas tant que ça. « Mes moissons sont faites, et mes cultures arrivent à maturation. Les pommes de terre pourraient souffrir des restrictions, si la sécheresse était intervenue plus tôt. Mais je vais bientôt les récolter, alors pas besoin d’irriguer » confie François-Xavier Lévêque, agriculteur céréalier et de légumes dans La Tille.

François-Xavier Lévêque, agriculteur explique que la sécheresse n'a pas de conséquences sur son calendrier de récoltes. Copier

Même son de cloche du côté de Sébastien Rance, directeur d’un club de golf dans La Tille. « Pour nous, les restrictions vont jusqu’à 20 heures, et pas 17 heures. Mais cela ne pose vraiment aucun souci, puisque depuis quelques temps nous arrosons la nuit » explique-t-il.

Et pas de conséquence sur le personnel, puisque l’arrosage est devenu automatique. « De toutes façons, il y a des joueurs en journée. Pas facile d’arroser en fonction de leurs allées et venues » poursuit-il.

La DREAL compte se réunir lundi 20 septembre, pour juger si les restrictions doivent continuer, ou si les pluies des prochains jours pallieront au manque d’eau dans les cours d’eau.