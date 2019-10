Le Jour de la nuit : Rennes va éteindre ses lumières samedi 12 octobre

Rennes, France

"Le Jour de la nuit" c'est le nom de l'opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse. Rennes prend part à cette dixième édition en éteignant l'éclairage permanent d'une trentaine de ses monuments, places, rues et parcs dans la nuit du samedi 12 octobre au dimanche 13 octobre. Concrètement, sont concernés l'Hôtel de ville, l'Opéra, le Palais Saint-Georges, l'église Notre-Dame, la halle Martenot, la place du Parlement de Bretagne (les projecteurs), la place du Champ-Jacquet (les projecteurs), le square Hyacinthe-Lorette (les projecteurs), la place de la République (les bibliothèques végétales, les bancs et les bacs à arbres), le pont de la mission (les projecteurs) ou encore les Colonnes Beauregard, la Maison de Suède et l'écluse du Moulin du Comte et la roue à eaux. Sur l'esplanade de Gaulle, les projecteurs scéniques seront éteints pendant trois nuits.

La ville engagée

Au delà de cette action symbolique, la ville de Rennes explique dans un communiqué qu'elle s'est engagée à réduire ses consommations d'énergie de 20% dont celle de l'éclairage public. La mairie travaille sur sa trame noire c'est-à-dire des espaces publics dont l'éclairage peut être adapté par l'utilisation de LED. Actuellement 5025 points lumineux sont éteints de 1 h à 5 h du dimanche soir au jeudi matin et de 2h à 5h du jeudi soir au dimanche matin ce qui représente 20% des candélabres de la ville.