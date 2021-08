Le label "Grand Site de France" renouvelé six ans pour la Chaîne des Puys

Le premier label avait été décerné en 2008. A l'époque, il ne couvrait que 1.000 hectares. Il avait été renouvelé une première fois en 2014, puis une seconde cet été. Cette fois, le label "Grand Site de France Chaîne des Puy - puy de Dôme" concerne 43.000 hectares et 26 communes, de la Chaîne des Puys, le plateau des Dômes et la faille de la Limagne. C'est pratiquement le même périmètre que celui inscrit au patrimoine de l'UNESCO, à l'exception de la montagne de la Serre, au sud de la Chaîne.

Ce label Grand Site de France concerne les sites de grande notoriété et de forte fréquentation afin de garantir leur meilleure gestion et leur protection. Il reconnaît à la fois leur valeur patrimoniale et la qualité du projet pour les préserver. Tout cela pour essayer de concilier fréquentation touristique et protection de la faune et de la flore, tout en conservant "l'esprit des lieux".

Le renouvellement du label concrétise le travail collectif accompli dans la Chaîne des Puys depuis plusieurs années et trois ans après son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.