Le label « Villes et Villages Fleuris » incite les communes à agir pour l'environnement

Livarot, Merville-Franceville, Mortagne-au-Perche ou encore Briouze, ces communes sont dans le palmarès 2022 du Label "Villes et villages fleuris" ! Elles sont 80 dans le Calvados et 52 dans l'Orne à avoir hérité de ce label qui valorise chaque année les villages qui œuvrent à la création d'un environnement favorable à l'accueil des habitants et des touristes. Une distinction dans un contexte de restriction de la consommation d’eau et une sécheresse record cet été.

Le label « Villes et Villages Fleuris » est un outil pour l'attractivité résidentielle et économique, la préservation de l'environnement, l'aménagement des espaces publics et l’attractivité touristique. L’objectif est de valoriser, chaque année, les communes par l’attribution de 1 à 4 fleurs pour soutenir leur engagement au développement de la qualité de vie. Le jury se base sur le cadre de vie, les animations, la créativité du fleurissement ou encore la plantation d'arbres, de bosquets et de haies.

La commune de Cambe-en-plaine a reçu le label avec une fleur © Radio France - Louis Fontaine

Un label environnemental

Ce label, créé en 1959 possède d'autres vertus aujourd'hui. Il incite directement les communes à s'adapter et agir localement face au changement climatique, selon Nathalie Porte, Vice-Présidente de la Région Normandie chargée du tourisme : "Il n'a pas qu'un attrait touristique, on le voit bien, c'est l'attrait environnemental aussi, parce que tout ce qu'il fait, ce n'est pas seulement avoir des fleurs, c'est tout ce que l'on peut développer au niveau pistes cyclables, des aménagements pour consommer moins d'eau. On tend vers ça, indéniablement, même vers les systèmes de récupération d'eau intelligente, il y a un travail qui est mené par toutes les collectivités de sorte à pouvoir répondre à la pénurie que l'on a pu avoir cet été".