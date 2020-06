Vosges : le lac artificiel de Bouzey en eaux basses

"La situation est tendue mais pas encore dramatique" constate Yannick Payot qui souligne quand même, qu'à deux reprises en avril et en mai dernier, on a frôlé le débit réservé qui interdit tout prélèvement dans la Moselle. "Le retard pris dans les travaux de réhabilitation d'un tunnel d'alimentation effondré, et le manque de pluie enregistré ce printemps se conjuguent pour expliquer la situation que connait le réservoir de Bouzey", poursuit le directeur territorial Nord-Est de Voies navigables de France. Résultat une profondeur de 5 mètres 60 contre un étiage au plus haut de 9 mètres

poste de secours sur la lac artificiel de Bouzey © Radio France - Hervé Toutain

Conséquence pour la période estivale, il n'y aura pas de baignade surveillée. La communauté d'agglomération d'Epinal a décidé de maintenir fermé les deux postes de secours qui accueillent les maîtres-nageurs.

La navigation sur le canal des Vosges est également affectée par la baisse du niveau d'eau dans le réservoir de Bouzey qui sert de régulateur. La partie central entre Golbey et Girancourt est impraticable avec une profondeur réduite de moitié à 1 mètre 10. L'accès au port fluvial d'Epinal reste possible pour le moment, mais avec un niveau d'eau en baisse à 1 mètre 80.