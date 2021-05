VIDEO - Le lac de Saint Cyr dans la Vienne bientôt classé réserve naturelle régionale ?

La réserve de Saint Cyr sera même peut être bientôt classée réserve naturelle régionale. Une demande a été déposée par la Ligue de Protection des oiseaux Poitou-Charentes auprès de la région Nouvelle Aquitaine. Une première dans le département pour cet ancien site industriel, géré en parti par la LPO depuis 2006.

Une sterne dans la réserve de Saint Cyr dans la Vienne - Alain Boullah

216 espèces d'oiseaux

Céline Gracieux est responsable de la délégation territoriale de la LPO et selon elle ce sésame permettrait de mieux protéger le 216 espèces d'oiseaux qui vivent sur le site. "Cela permettrait à la réserve de Saint-Cyr une reconnaissance du travail que la LPO a fourni sur le site depuis plus de 12 ans maintenant pour permettre l'accueil de la biodiversité. Cela permettrait aussi une meilleure visibilité du site puisqu'il serait inscrit au sein du réseau des réserves naturelles de France et donc un appui de ce réseau là pour continuer à protéger la biodiversité sur le site", détaille-t-elle.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Protéger la réserve de Saint Cyr

Pour l'instant, le site n'a pas de réelle protection. "Il y a le règlement intérieur du parc qui s'applique aussi sur la réserve et un certain nombre de recommandations que l'on a à l'attention des usagers qui fréquentent la réserve mais on ne peut pas verbaliser si on constate une dégradation par exemple. Si la zone est classée, il y aura une réglementation officielle et la possibilité de verbaliser si besoin", poursuit Céline Gracieux

Un gravelot à collier à Saint Cyr dans la Vienne - Alain Boullah