Le lac de Saint-Cyr obtient encore le label Pavillon bleu et lutte contre les cyanobactéries

Ce mercredi 24 mai, l'eau et la plage du lac de Saint-Cyr dans la Vienne ont à nouveau été reconnus propres et de qualité, avec l'attribution pour la quatrième année de suite du label "pavillon bleu". La baignade de la Vienne sera à nouveau accessible au public et surveillée pour tout l'été, à partir du samedi 3 juin. "On attend encore les tous derniers tests, mais pour l'instant, la qualité de l'eau est bonne", souligne le gestionnaire du site Christophe Jaulin, très vigilant à l'apparition potentielle de cyanobactéries.

Des actions préventives contre l'apparition de cyanobactéries

Fin août 2022, le lac de Saint-Cyr a dû terminer sa saison plus tôt que prévu. Les services sanitaires ont détecté la présence de cyanobactéries, et elles ont mis plusieurs mois à naturellement s'évacuer. "Pour l'instant, les indicateurs sont bons", affirme Christophe Jaulin. Mais il suit la situation de très près, en lien avec les autorités locales et sanitaires. "On mène des actions de curage sur les bords du lac, des herbes. Mais il n'y a pas de solutions miracle. J'ai participé récemment à un séminaire avec 500 acteurs du secteur. Il a été question de traitements par des ultra-sons, mais ces dispositions sont très onéreux et présentent des risques pour l'écosystème et l'Homme". 90.000 entrées sont visées entre juin et août pour la plage.