Le lac de Saint-Ferréol bientôt réaménagé, avec base de loisirs et nouveaux accès

Bientôt les grands travaux au Lac de Saint-Ferréol, près de Revel (Haute-Garonne). Le site à la limite de la Haute-Garonne, du Tarn, et de l'Aude est très prisé chaque été. La communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois a voté le 16 décembre dernier la construction d'un nouveau bâtiment pour la base nautique. Cette base de loisirs comportera un bureau des guides et l'office de tourisme intercommunal. Mais il abritera aussi les professionnels des activités nautiques et des sports de pleine nature.

Ce projet de trois millions d'euros (hors parkings) doit être lancé fin janvier, avec l'installation du chantier. Mais mis à part ce seul bâtiment, le projet englobe aussi la modernisation du site de Saint-Ferréol explique le président de la Communauté de communes, Laurent Hourquet : "c'est une vision plus large autour de la base nautique mais aussi de plein air : VTT, rando, etc. Partir sur un plan de développement touristique, qui sera un acte fort de notre projet de territoire".

Jusqu'à 4.500 personnes au bord du lac l'été

Il faut dire que le lac de Saint-Ferréol est très fréquenté chaque été, notamment par des citadins en quête de fraîcheur. Une tendance encore plus marquée avec la crise du Covid-19. "On a compté jusqu'à 3.500 personnes par jour sur le site, avec des pointes à 4.500 l'été dernier" détaille Laurent Hourquet.

Dans le même temps, la collectivité travaille sur les accès au lac. Des travaux vont ainsi être menés sur les parkings. Pas forcément pour agrandir la capacité, mais pour les améliorer. La Communauté de communes travaille aussi sur un système de navettes qui sera testé dès l'été prochain, à partir de Sorèze et Saint-Ferréol.

Mais cette solution n'est pas facile à mettre en oeuvre, car le lac est facilement accessible en voiture de plusieurs côtés avec des routes départementales qui sont des axes de transit vers Carcassonne et Castelnaudary, et où il est impossible de mettre des barrières. "C'est un site totalement ouvert" résume Laurent Hourquet. "On n'est pas au Mont-Saint-Michel où on peut faire un parking en amont et bloquer l'entrée du site aux voitures". Le travail sera donc aussi de casser les habitudes, pour limiter le nombre de voitures, tout en restant accessible et ouvert aux touristes.