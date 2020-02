Le lac des Garrigues, "un écrin de verdure au milieu de la Paillade"

Montpellier, France

Le lac artificiel des Garrigues et le barrage datent de la toute fin du 19ème siècle. Il a été créé pour servir à l'irrigation des alentours mais aujourd'hui, c'est terminé. En plein cœur des Hauts de Massane, quartier de la Mosson à Montpellier, c'est devenu un plan d'eau d'agrément d'1,6 hectare dans un espace boisé de neuf hectares, en plein réaménagement. Avec un club nautique dont le local, qui en avait bien besoin, va être remis à neuf et agrandi. Avec une école de pêche, nouvelle. Et avec un parcours sportif tout autour qui sera mieux adapté au niveau de ceux qui l'empruntent.

Les travaux ont commencé en novembre 2019 et devraient se terminer en juillet 2020. D'ici là, le barrage aura été légèrement rehaussé pour le rendre plus solide en cas d'inondation très sévère. Et des conduites, qui permettent d'alimenter et de purger le lac, auront été changées.

On est dans neuf hectares de nature, c'est un écrin de verdure au milieu du quartier de la Paillade

Fin janvier, il a été vidangé. En une seule journée de nettoyage, quatre tonnes de déchets ont été récupérés ! "Plastiques, verre, pneus... etc, et je vous passe les carcasses de voitures" énumère Jean Marc Lussert, vice-président de la métropole chargé de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des risques majeurs. Il reste persuadé que cet endroit est "très important pour l'équilibre des gens. La densité d'habitation est forte donc si on n'a pas un parc à l'échelle du quartier, c'est compliqué, la qualité de vie est moindre".

Pour remplir à nouveau le lac, on se servira dans la rivière la Mosson grâce à une station de pompage. Et le reste du temps, c'est l'eau de pluie qui fait le travail.