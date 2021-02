Les Landes toujours placées en vigilance orange pour risques crues et inondations

Ce samedi, le département des Landes reste placé en vigilance orange pour crues et inondations, comme deux autres départements du sud-ouest. Les crues formées ce week-end, au niveau de la Midouze et l'Adour achèvent leur évacuation, mais de nouvelles perturbations sont attendues ce samedi.

Certains Landais se réveillent ce matin avec de l'eau dans leur jardin ou dans leur garage. Les Landes sont toujours placées en vigilance orange pour risque de crues et d'inondations, comme deux autres départements du sud-ouest : la Charente et la Charente-Maritime. La décrue de la Midouze est largement entamée, mais avec la pluie prévue ce samedi, de faibles débordements sont attendus dimanche les secteurs de Cazaubon (Douze) et Villeneuve-de-Marsan (Midou). Du côté de l'Adour, le pire est passé aussi. La crue formée suite à la perturbation du week-end dernier achève son évacuation sur la partie aval (secteur de Pontonx-Dax), explique le site Vigicrues.

La crue de la Midouze achève son évacuation

Ce samedi, la décrue de la Midouze est largement enclenchée dans les Landes. Selon Vigicrues, la crue formée suite à la perturbation du week-end dernier achève son évacuation sur la partie aval, dans le secteur de Mont-de-Marsan à Tartas.

Mais les nouvelles pluies attendues ce samedi devraient provoquer de nouveaux débordement sur les parties amont de la Midouze. De faibles débordements sont donc attendus dimanche dans les secteurs de Cazaubon (Douze) et Villeneuve-de-Marsan (Midou).

Mais Vigicrues annonce la fin d'un événement important de crue :

à Mont-de-Marsan, la hauteur d'eau maximale de 6,16 m a été atteinte mercredi à 6h30. Le niveau continue de baisser à une moyenne de 6 cm/h.

a été atteinte mercredi à 6h30. Le niveau continue de baisser à une moyenne de 6 cm/h. à Tartas, le niveau s'est stabilisé à son maximum de 3,60 m mercredi après-midi. La Midouze poursuit sa décrue avec une vitesse moyenne de 1 cm/h.

Pas de nouveaux débordements de l'Adour attendus

Au niveau de l'Adour, Vigicrues annonce que la crue formée suite à la perturbation du week-end dernier achève son évacuation sur la partie aval (secteur de Pontonx-Dax). "La nouvelle perturbation attendue ce samedi va générer de nouvelles réactions sur la partie amont de l'Adour moyen sans générer pour autant de nouveaux débordements."