Le lien entre les éoliennes de Nozay et les troubles dans deux élevages bovins "hautement improbable"

Est-ce que ce sont les éoliennes de Nozay qui rendent malades les vaches de deux exploitations qui se trouvent à proximité ? La réponse apportée ce jeudi par l'Anses, l'agence national de sécurité sanitaire et de l'alimentation tend vers la négative. Le lien est "hautement improbable" écrit l'organisme dans son rapport.

Les ondes sonores, les champs magnétiques et les vibrations du sol étudiés

En 2019 déjà, de précédentes expertises avaient abouti à la même conclusion : aucun lien direct. Là, l'Anses a mesuré : les ondes sonores - qu'elles soient audibles ou non - les champs électromagnétiques situés à la fois au niveau des éoliennes et autour des câbles transportant l’électricité, les courants parasites et les vibrations au niveau du sol. Et a évalué les effets potentiels de chacun de ses éléments sur chacun des deux élevages étudiés, l'un qui se trouve à 700 mètres et l'autre à 1.500 mètres du parc de huit éoliennes.

Des comparaisons avec le reste de l'Europe

À chaque fois, les experts ont conclu qu'il y avait plus de chance que ces troubles ne soient pas dus aux éoliennes mais à d'autres causes. Ils sont aussi allés voir ce qui se passe dans d'autres pays européens, notamment ceux où l'éolien est plus développé. Et ils n'ont pas trouvé trace d'autres problèmes du même types en lien avec des éoliennes.

à lire aussi ENQUÊTE RADIO FRANCE - Mort inexpliquée de vaches près de réseaux électriques : la justice saisie

Une mortalité, des inflammations des mamelles et une baisse de la production de lait qui restent inexpliquées

Ce ne seraient donc pas les éoliennes qui causeraient les mammites (les inflammations des mamelles des vaches), la diminution de la quantité et de la qualité du lait, les troubles de la reproduction et la mortalité (en sept ans, plus de 300 vaches sont mortes, ndlr). L'un des principaux éléments pour aboutir à cette conclusion, c'est la chronologie. Selon l'Anses, l'apparitions des troubles et l'installation puis la mise en service du parc ne coïncident pas. Et les niveaux d'expositions à la plupart des facteurs ne sont pas plus élevés dans ces deux exploitations de Nozay qu'ailleurs. Seule l'exposition aux courants parasites est inhabituelle dans les bâtiments d'élevage. Mais, toujours selon les experts, ce serait dû à l'installation électrique de ces bâtiments. Ils soulignent aussi que leur enquête a été rendue difficile parce que c'est un vieux dossier, qui remonte à 2012, et qu'ils n'ont pas eu toutes les information souhaitées.

On ne sait donc toujours pas ce qui rend ces vaches malades. Mais l'Anses recommande tout de même de mettre en place des mesures d'accompagnement pour les animaux et leurs éleveurs.