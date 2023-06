Le Loiret à nouveau placé en vigilance orange pour des orages et un risque pluie-inondation

Le Loiret est à nouveau placé en vigilance orange aux orages, avec un risque de pluie-inondation. Dans la région Centre-Val de Loire, le Cher et l'Indre sont également concernés par cette vigilance qui débute ce mercredi 21 juin à 20 heures, alors que la Fête de la musique va battre son plein dans plusieurs communes. Seize autres départements sont en vigilance aux orages.

Un risque de grêle sur une partie du département

Contactée, la préfecture du Loiret dit analyser la situation et indique que les mairies sont libres de prendre des arrêtés afin de limiter ou interdire les festivités. Les orages pourraient concerner l'ensemble du département, avec, en plus, de possibles chutes de grêle annoncées par Météo France sur le sud et l'est du Loiret.