Le Loiret passe en vigilance orange canicule, une première depuis l'été dernier

La France fait toujours face aux fortes chaleurs. Les huit départements d'Ile-de-France et les six départements de la région Centre-Val de Loire sont placés par Météo France en vigilance orange à la canicule. Elle prendra effet à partir de ce vendredi à 12 heures.

"Des nuits encore plus douces et anormales"

Le président de Météo Centre Olivier Renard indique qu'il fait encore 34 degrés à Montargis ce jeudi soir ou encore 33,7 degrés à Bazoches. "Le modèle météorologique entrevoit que sur les journées de vendredi, samedi et dimanche, nous allons franchir les seuils d'alerte canicule surtout la nuit. Elles seront encore plus douces et anormales. C'est tout simplement la vague de chaleur la plus tardive que l'on connaisse" explique le spécialiste météo.

Il explique aussi que dans le Loiret, durant le mois de septembre, normalement, les températures ne dépassent qu'une seule fois les 30 degrés. Pendant les sept premiers jours de septembre en 2023, la barre des 30 degrés a déjà été franchie à cinq reprises.

Alerte orange, une première depuis plus d'un an

Au total, 14 départements sont concernés par cette vigilance orange qui entre en compte ce vendredi 8 septembre 2023 dont les six départements de la Région : Indre-et-Loire, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Loiret et Loir-et-Cher.

35 degrés en journée ce week-end

La dernière fois que le Loiret avait été placé en orange sur la carte de France, c'était le 17 juin 2022, soit il y a plus d'un an. A cette période, la température en journée avait atteint 39 degrés et 26 degrés la nuit. Pour ces départements, Météo France indique que "les fortes chaleurs persistent en journée depuis le début de la semaine et les températures nocturnes augmentent au cours des prochains jours". Cette nuit on ne devrait pas descendre en dessous des 19 degrés. On attend 35 degrés de vendredi à dimanche avec des ressentis jusqu'à 38 degrés.