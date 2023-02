Le Loiret touché par un pic de pollution : la faute aux particules fines

C'est un "classique de l'hiver" selon Lig'Air, le réseau de surveillance de la qualité de l'air en Centre-Val de Loire. Depuis ce jeudi et jusqu'à samedi au moins, le Loiret est confronté à un pic de pollution aux particules fines. Le seuil d'information et de recommandation a été dépassé. Deux phénomènes expliquent la situation : les émissions des chauffages qui tournent à fond ces derniers jours avec le froid et la météo. " Il y a une stabilité atmosphérique, avec peu de vent et des températres froides. Cela engendre une sorte de couvercle sous lequel s'accumulent les particules" explique Corinne Robin, ingénieure d'études à Lig'Air. La qualité de l'air est donc mauvaise et même très mauvaise sur la métropole d'Orléans où se concentrent plus d'émissions et plus d'activités humaines et industrielles.

La carte de situation de la qualité de l'air en Région

Cette mauvaise qualité de l'air concerne en fait l'ensemble de la région Centre- Val de Loire. La situation devrait durer jusqu'à samedi et s'améliorer avec l'arrivée d'une possible perturbation. En attendant, il est conseillé aux personnes sensibles d'éviter les efforts physiques intenses.