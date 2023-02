"Le loup a peur de nous, pas l'inverse" ! en Mayenne, une conférence pour rassurer sur le retour du loup

Même s'il n'y a pas encore de preuve de présence du loup en Mayenne, l'association des amis du patrimoine d’Erve et Orthe a invité ce dimanche 26 février 2023 Benoît Hubert, enseignant-chercheur en histoire à l'université du Mans, à tenir une conférence sur le sujet.

"La Sarthe et la Mayenne sont deux départements isolés dans lesquels il n'y a pas eu de traces de victimes de loups, pas de bétail égorgé, reconnaît Benoît Hubert. Mais les deux départements sont entourés de départements, qui connaissent la présence du loup." Il ne serait pas donc étonnant qu'à terme, le loup se déplace lui aussi dans notre département. "Le loup parcourt entre 50 et 60 kilomètres par jour, ajoute l'historien. Il peut même en faire plus. Pour le moment, il occupe les deux tiers aux trois quarts du territoire français."

"Garder la tête froide"

C'est la raison pour laquelle, il faut selon l'enseignant-chercheur, apprendre à s'accommoder de la présence du loup sur notre territoire. "En soi, ce n'est pas forcément un problème. Sauf qu'il y a la légende noire du loup, que le loup est forcément un animal dangereux qu'il faut absolument éviter, qui est capable de dévorer des enfants. Il faut à la fois démystifier et garder la tête froide, mais aussi faire attention. Le loup a causé quand même d'énormes problèmes aux sociétés rurales du XVIᵉ au XVIIᵉ siècle. Si aujourd'hui, il n'est plus vecteur de la rage, on peut toujours imaginer que le loup puisse attaquer l'homme. Il faut rester prudent et en même temps, ne pas développer une phobie contre le loup qui est, somme toute dans la plus grande partie de ces réactions, un animal qui a peur de l'homme."