Le loup est bel et bien de retour en Ardèche

Les analyses réalisées par l'Office français de la biodiversité "n'excluent pas des attaques de loup" dans le Coiron en Ardèche. Après six mois sans donner de signes de présence , le ou les loups ont tué onze brebis à Berzème dans la nuit du 21 au 22 novembre . Quasiment au même moment, un autre foyer d'attaque imputable au loup a été relevé sur le plateau ardéchois du côté du Cellier-du-Luc et sur la commune voisine du Plagnal où il y aurait eu trois attaques dont une, reste à confirmer. Il pourrait donc y avoir plusieurs loups en Ardèche. Les éleveurs craignent que le loup ne finisse par s'implanter durablement. Le préfet valide trois demandes de tires de défense et les éleveurs impactés par les attaques seront indemnisés.

"Ce n'est pas ce que demandent les éleveurs"

"Ce que demandent les éleveurs, c'est de pouvoir travailler tranquillement et aujourd'hui, il faut entendre que le loup n'est pas compatible avec le pastoralisme" selon Dominique Laffont , élu en charge du loup et de la prédation à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, "on ne va pas demander que le loup soit de nouveau éradiqué mais il faut trouver une solution pour que le loup soit contenu sur des territoires qui ne soient pas en conflit avec le pastoralisme." Si l'Etat recommande d'abaisser la taille des troupeaux pour pouvoir mieux les protéger, mais selon Dominique Laffont, "pour pouvoir se dégager un revenu, il faut au moins 400 bêtes, si on a moins d'animaux comment les éleveurs vont récupérer le manque à gagner ? Est-ce qu'on leur demande de vivre au RSA ? je ne suis pas certain que ce soit la solution", conclut avec ironie, l'élu à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche.