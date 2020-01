Le loup est de retour en Béarn, sur la commune de Louvie Soubiron

Pau, France

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz a confirmé sa présence. L'animal avait été photographié en juin 2018 et le 2 juillet 2019, les agents du Parc National des Pyrénées avaient prélevé des excréments sur la commune de Castet. Les analyses ont montré qu'il s'agissait d'un loup gris mâle de lignée italo-alpine, présentant une trace d'hybridation ancestrale (autrement dit, un croisement avec un chien). Il s'agit du même animal que celui identifié par expertise génétique en août 2018 en Béarn. Il a été photographié automatiquement le 30 novembre et le 24 décembre. Cet animal n'a pas commis de prédation sur les troupeaux, c'est un animal isolé et protégé.

En revanche des actions vont être menées pour capturer des chiens errants qui eux ont fait des dégâts sur des troupeaux.