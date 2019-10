Le loup pourrait être à l'origine d'une nouvelle attaque dans le massif du Champ du Feu

Belmont

Le prédateur s'est attaqué à un troupeau d'une trentaine de daims et de cerfs dans un enclos en lisère de forêt, sur le ban de la commune de Belmont. Un enclos grillagé de deux mètres de hauteur qui n'est pas électrifié mais certifié par la direction départementale des territoires. Trois daims ont été tués et un quatrième, blessé, a du être euthanasié.

Suspicion de prédation de loup

La préfecture précise que la prédation est avérée et la responsabilité du loup ne peut être exclue, mais pour l'éleveur c'est une certitude. Un loup a été piégé photographiquement dans le même secteur une semaine plus tôt et depuis la fin mai, deux éleveurs du même massif ont subi trois attaques avérées contre des troupeaux de chèvres et de moutons, sept bêtes ont été tuées.

La préfecture du Bas-Rhin rappelle que le loup est un animal protégé et que l’État propose aux éleveurs un financement de clôtures électriques ou de chiens spécialisés.