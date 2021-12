Mode : le magazine ELLE bannit la fourrure de toutes ses publications

Pour "promouvoir une industrie de la mode plus humaine", la fourrure animale va disparaître de toutes les éditions et plateformes du magazine de mode ELLE, a annoncé jeudi la publication, qui s'inscrit dans une tendance croissante dans le secteur du luxe. ELLE est la première grande publication du secteur à annoncer cette mesure dans le monde, interdisant la fourrure non seulement dans son contenu éditorial mais aussi dans ses espaces publicitaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Une industrie de la mode plus humaine"

"La présence de fourrure dans nos pages et sur nos supports numériques _n'est plus en phase avec nos valeurs, ni avec celles de nos lecteurs_", a déclaré Valeria Bessolo Llopiz, vice-présidente et directrice internationale de la publication, propriété du groupe français Lagardère. Il s'agit de "promouvoir une industrie de la mode plus humaine", a-t-elle déclaré. Du Mexique à l'Australie, en passant par le Japon ou les États-Unis, les 45 éditions de cette publication, qui revendique 33 millions de lecteurs et cent millions de visiteurs par mois sur ses 55 plateformes numériques, se sont engagées à exclure la fourrure. Treize d'entre elles appliquent déjà cette mesure, 20 la mettront en place le 1er janvier et le reste début 2023.

La fourrure déjà bannie de certains podiums

Ces dernières années, sous la pression des défenseurs des animaux, le monde de la mode a progressivement tourné le dos à la fourrure. Mais tandis que celle-ci est bannie des podiums de défilés à Amsterdam, Oslo, Melbourne ou Helsinki, les plus prestigieuses "Fashion Weeks" organisées à Paris, Milan et New York laissent le choix à chaque marque. Les marques sont cependant de plus en plus nombreuses à y renoncer : parmi elles les Italiens Gucci, Versace et Prada, les Britanniques Burberry, Vivienne Westwood et Alexander McQueen, les Américains Donna Karan, DKNY et Michael Kors et les Français Jean-Paul Gaultier et Balenciaga.

En France, neuf personnes sur dix sont opposées au commerce de la fourrure, selon un sondage IFOP pour la Fondation 30 millions d'amis. De son côté, l'industrie de la fourrure dénonce la substitution de ce produit naturel par des peaux synthétiques faites de matières plastiques nocives pour l'environnement.