Le maire de Biot n'a pas oublié les inondations de 2015 : la reconstruction est en marche

Il y a sept ans, jour pour jour, la commune avait été fortement touchée par les inondations de 2015. Un lourd bilan : vingt morts dans le département des Alpes Maritimes dont trois dans le village de Biot.

"Une centaine de logements sont détruits" annonce sur France Bleu Azur ce lundi matin en direct le maire de Biot Jean Pierre Dermit. " On est très motivés entre tous les acteurs services des collectivités et de l'Etat pour améliorer utiliser les nouveaux matériaux pour notamment pour que l'eau s'infiltre plus facilement" .

On est passé de 100 km de cours d'eau/vallons entretenus, à 500 km." Mais le risque zéro n'existe pas"

Des travaux de démolition ont eu lieu et des réaménagements sont prévus en 2023 : pour élargir la rivière, "renaturer" la plaine avec moins de béton.

Les différentes communes de la plaine de la Brague ont racheté des maisons. Certaines l'ont été directement par l'agglomération CASA, d'autre grâce aux fonds Barnier par l'Etat Français.

Aujourd'hui, la municipalité rend hommage aux victimes des inondations de 2015