Le maire de Fontoy porte l'amende à 1500€ pour dépôt sauvage d'ordures et triple le nombre de caméras

"C'est la première chose qu'on voit en arrivant à Fontoy", se désole le maire Matthieu Weis. Une rivière de déchets, en lisière de forêt, sur le terrain qui accueille la benne normalement réservée aux déchets verts, le long de la départementale. "Vous avez de tout, du mobilier, des pneus, voilà une chaise, et la semaine dernière on a enlevé un camion entier de pneus usagers", raconte l'élu : "C'est devenu une annexe de la déchetterie d'Algrange, et ça ce n'est plus tolérable".

L'amende passe de 135€ à 1500€

La déchetterie en question, elle est à deux kilomètres de là. Cinq minutes en voiture. Les coupables ? Le maire les connaît : "On constate souvent des véhicules immatriculés au Luxembourg, des entreprises, qui collectent des déchets pour les particuliers et viennent les déposer là illégalement pour ne pas payer à la déchetterie. Ou encore des particuliers extérieurs à la commune", dit-il. Et Matthieu Weis, élu pour son premier mandat de maire aux dernières municipales, a décidé de sévir.

On a une déchetterie communautaire sur la commune voisine, c'est à 5 minutes. Je ne comprends pas comment les gens peuvent faire 50% du travail, pour finalement venir tout déposer ici

Lundi, le conseil municipal a décidé de porter l'amende pour dépôt sauvage d'ordures sur la commune de 135€ à 1500€, comme l'a fait avant lui la nouvelle maire d'Audun-le-Tiche, un peu plus au nord. La mairie de Fontoy va aussi tripler, dès la semaine prochaine, le nombre de caméras. De trois, elles vont passer à neuf sur la commune. Des caméras à batterie, à 250€ pièce, qui pourront être déplacées pour couvrir l'ensemble des lieux de dépôt potentiels de la commune.

"On envisage même un retour à l'envoyeur"

Matthieu Weis a installé il y a quelques jours une de ces nouvelles caméras, cachée quelque part dans les arbres, le long de la route : "Et on a constaté ce matin un dépôt sauvage. Un homme dans une voiture, dont on a réussi à extraire des images. Il a déposé des pierres, du remblai, bref tout sauf des déchets verts". Comme d'habitude, le maire va porter plainte à la gendarmerie. Mais les images de vidéosurveillances vont lui permettre de retrouver la plaque du contrevenant. Et de lui facturer 1500€ d'amende. "On envisage même, parfois, de faire un retour à l'envoyeur" : comprenez, le maire qui prendrait le volant du camion municipal pour venir déposer les ordures dans la cour ou le jardin du contrevenant.