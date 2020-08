Le maire de Malaucène refuse la construction de villas pour préférer un retour de l'emploi industriel

A Malaucene, le nouveau maire tient sa promesse de campagne : il retire le recours déposé par l'ancienne municipalité pour construire des villas aux abords de la source du Groseau. Le groupe Vintour souhaitait financer la réhabilitation des anciennes papeteries en construisant des villas et un village vacances dans ce vallon.

Le nouveau maire s'oppose à ce projet. Il a donc déjà rencontré le promoteur immobilier pour lui demander de stopper le projet de création de villas. Le maire demande à Vintour de privilégier l'installation d'industries dans la partie haute des papeteries avant de réhabiliter l'historique bâtiment de l'usine de papier pour filtres de cigarettes.



Installer des emplois dans les anciens bâtiments des papeteries

Frédéric Tenon, le nouveau maire de Malaucène, espère que la réhabilitation de l'ancien site industriel permettra de créer des emplois industriels. Il explique que quelques semaines après son élection, malgré la crise sanitaire, il a "rencontré le promoteur Vintour pour travailler sur la partie basse des papeteries et faire disparaître cette friche industrielle. Si demain Vintour nous propose un projet d’industrie sur la partie haute des bâtiments, nous sommes prêts à discuter avec eux en terme d’industrie mais il n’y aura pas de tourisme sur la partie haute. Entre la chapelle et le Groseau, le vallon du Groseau restera inconstructible comme la partie haute des papeteries. On ne ne va créer des bâtiments supplémentaires , on ne va toucher aux prés à côté. On va essayer de créer de l’emploi à cet endroit là, dans les bâtiments existants."

Préserver le vallon inconstructible du Groseau

Frédéric Tenon, le nouveau maire de Malaucène, veut préserver l'espace naturel autour des sources du Groseau. Il retiré le recours de l'ancienne municipalité devant le conseil d'Etat. Frédéric Tenon assure qu'il "n’y aura pas de constructions". Le nouveau maire avait promis d'entendre les habitants de Malaucène : "quand Vintour aura proposé son projet, nous discuterons d’une activité industrielle et ensuite le projet sera présenté aux malaucéniens". Vintour doit remettre ses propositions à la mairie courant septembre 2020.

La source du Groseau, à Malaucène © Radio France - Camille Labrousse

Un bâtiment désaffecté des papeteries de Malaucène © Radio France - Philippe Paupert