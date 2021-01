Le maire de Saint-Brès va déposer plainte après la découverte d'un dépôt sauvage

Alors qu'il se baladait autour de sa commune en début d'après-midi, le maire de Saint-Brès (Hérault) a découvert, ce samedi 16 janvier 2021, un tas de détritus abandonnés dans la garrigue.

J'ai l'impression qu'on a carrément vidé un garage - Laurent Jaoul, maire de Saint-Brès.

"Il y avait un canapé, un salon de jardin, une gazinière et plein de sacs remplis de vêtements", raconte Laurent Jaoul, qui se bat contre les dépôts sauvages depuis une dizaine d'années. En ouvrant les sacs, l'élu tombe sur des documents qui permettent d'identifier les auteurs : des bulletins de salaire et des contrats de travail. "C'est un couple, qui habite dans le Gard et travaille du côté de Baillargues", explique Laurent Jaoul.

L'élu va porter plainte lundi prochain. La commune de Saint-Brès se constituera partie civile.