Le Mans : et si les poubelles disparaissaient à l'Arche de la nature ?

Le Mans métropole mène actuellement une étude dans le but d'améliorer la propreté de son plus grand espace vert. Parmi les pistes envisagées : la suppression pure et simple des poubelles dans certains secteurs.

Comment améliorer la propreté et la gestion des déchets à l'Arche de la nature, le grand espace vert du Mans avec ses 450 hectares ? La métropole a décidé de se pencher sur cette question en lançant cet été une étude sur les comportements des visiteurs et les moyens de collecte. Un questionnaire en ligne permet ainsi de donner leur avis sur ces questions. L'étude devra permettre de faire un état des lieux et de faire des propositions concrètes d'ici le mois d'octobre.

Parmi les pistes d'ores et déjà envisagées, auxquelles la métropole réfléchit : la suppression pure et simple des poubelles dans certains secteurs. "C'est une piste de réflexion à certains endroits, confirme Florence Pain, conseillère communaitaire EELV déléguée aux espaces verts et à l'Arche de la nature, par exemple le long des sentiers, est-ce qu'on a besoin de corbeilles ? Sur les parkings, où les gens arrivent et repartent en voiture, est-ce qu'ils ne peuvent pas tout simplement rapporter leur bouteille d'eau vide chez eux ?" Pour l'élu, c'est aussi une question de pédagogie à long terme car le fait d'enlever les poubelles permettrait de responsabiliser les visiteurs et de les inciter à s'occuper eux-mêmes de leurs déchets. De quoi éviter également le désagréable phénomène des poubelles qui débordent.

Au niveau des aires de jeux ou de pique-nique en revanche, là où les visiteurs sont plus statiques, il faudrait peut-être réfléchir à adapter le nombre ou la visibilité des poubelles. Et pourquoi pas aller plus loin en instaurant le tri des déchets ? Bref, une réflexion globale sur le sujet est en cours afin d'améliorer la gestion des déchets dans un domaine visité chaque année par 500 000 personnes. Et ce en fonction des différentes aires et de leur usage par le public.