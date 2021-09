Le Mans expérimente le premier camion-poubelle à hydrogène

C'est le premier camion poubelle à hydrogène à entrer en service en France. Le Mans expérimente depuis le mercredi 22 septembre 2021 cette benne moins bruyante et moins polluante qu'un camion poubelle diesel. Elle coûte en revanche 3,5 fois plus cher.

Après les bus, Le Mans Métropole adopte les camions-poubelles à hydrogène. La collectivité expérimente depuis le mercredi 22 septembre 2021 une benne à ordures ménagères fonctionnant avec cette énergie. "C'est la première en France" s'enorgueillit Stéphane Le Foll, le maire du Mans et président de Le Mans Métropole. N'émettant pas de CO2, ni d'oxyde d'azote, ce camion-poubelle est moins polluant qu'un modèle traditionnel diesel. Il est aussi beaucoup moins bruyant certifie Christopher Guin, éboueur qui apprécie aussi cette évolution : "Les gens dans la rue vont être surpris. Ils ne sauront même pas qu'on est passé. C'est impressionnant, ça ne fait pas de bruit et pour nous c'est reposant. On le sent à la fin de la journée de travail".

Une technologie coûteuse

En revanche, ce camion poubelle coûte plus cher reconnait Christophe Bigre, directeur développement de Semat, le constructeur de ces bennes à hydrogène : "C'est vrai qu'elles sont plus chères parce que ce sont des véhicules construits au compte gouttes. D'autre part, les éléments qui le constituent à savoir la pile combustible et le réservoir à hydrogène sont des éléments très coûteux parce que développés en petites séries pour des véhicules lourds". Le prix unitaire va de 650 000 à 800 000 € hors taxes, ce qui représente trois fois et demi celui d'un camion-poubelle classique.

Une commande de six bennes à hydrogène

Le Mans s'est associée à Angers et Dijon pour passer une commande groupée et soutenir cette nouvelle filière des bennes à hydrogène explique Stéphane Le Foll, le maire du Mans qui assume cet investissement : "Si les collectivités ne se mettent pas elles même à accompagner la transition énergétique, on va peut être attendre longtemps. Nous, on le fait pour permettre aux industriels de lancer des chaines de production et donc de baisser les coûts". Le Mans Métropole a commandé six camions-poubelles à hydrogène à la société Semat.

Pour rappel, la collectivité avait annoncé il y a un an plan hydrogène de 21 millions d'euros. Ce dernier prévoyait notamment que la Métropole produise son propre hydrogène d'ici 2023.