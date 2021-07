Le Mans : Greenpeace mène une action contre la déforestation en Amazonie

Comme dans 24 autres villes de France ce samedi, Le Mans a été le théâtre d'une action des militants de Greenpeace. Le but : sensibiliser les habitants sur la déforestation en Amazonie.

De faux arbres qui brûlent. Voilà le symbole choisi par les militants de Greenpeace ce samedi, à l'entrée du Parc Monod du Mans pour alerter sur la déforestation en Amazonie. "Il y a urgence", confie Michèle, l'une des membres du comité local, qui souhaite sensibiliser le plus grand nombre sur le sujet. Selon cette dernière, la surproduction de soja, utilisé pour nourrir les animaux d'élevage, est responsable du phénomène.

Parler aux consommateurs

Pourquoi avoir choisi la Sarthe pour parler d'un problème qui touche l'Amérique du Sud ? Et bien, "parce que nous pouvons tous faire quelque chose", poursuit la militante. "Il n'y a pas 36 solutions : il faut diminuer nettement la production de viande, d'œufs, de produits laitiers et développer la production de protéines végétales adaptées au territoire et de qualité."

Greenpeace regrette également la méconnaissance des consommateurs sur la question. "Ceux qui vont dans les supermarchés acheter de la viande n'ont aucun moyen de savoir si la viande qu'ils achètent ou non a été nourri avec du soja issu de la déforestation." L'organisation en appelle donc au gouvernement français afin de sévir contre la déforestation.