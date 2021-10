Le Mans : une conférence sur la place des arbres dans la ville ce soir au Mans

"Heureusement çà commence à changer !" Fini le tout béton des années 80 et 90, place aux arbres et aux plantes dans les projets d'urbanisme. De la construction d'un immeuble, d'une médiathèque à celle d'une route, la végétation fait aujourd'hui partie intégrante de l'aménagement du territoire alors qu'elle était secondaire il y a quelques années. "Le réchauffement climatique et la pollution, nous forcent à voir les choses différemment" explique Céline Levrard, la directrice du CAUE de la Sarthe, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. " On a besoin de la nature à plusieurs niveaux dans nos villes et nos villages. Par rapport à la qualité de l'air, par rapport à la biodiversité, par rapport à l'humidité des sols".

L'arbre : un arme contre le réchauffement climatique et les conflits !

Après avoir arraché les arbres des cours d'écoles, les voilà de retour. "On s'est rendu compte que sans eux, les écoles étaient des ilots de chaleur. Ils favorisent la baisse des températures". Les arbres et les plantes servent aussi à drainer les sols. IIs captent la pluie. Et ca vaut aussi bien en ville qu'à la campagne. "C'est bon moyen de lutter contre les inondations". Certains villages sarthois, pourtant en pleine campagne, dressent des "trames vertes ou des corridors écologiques". Des espaces verts qui sont aussi un lieu de passage pour les animaux ce qui facilite la bio diversité. Plus étonnant, les arbres ont des vertus apaisantes. " Des études montrent que lorsqu'on est dans un milieu très urbain, très minéralisé, les tensions apparaissent" affirme Céline Levrard. "Les plantes ont ce pouvoir d'apaiser les comportements quand on est en ville. Regardez le jardin éphémère chaque été, place de la République au centre ville du Mans. Cela permet d'avoir un lieu de sociabilisation. Du coup, on retrouve des gens qui viennent s'allonger, discuter. Cela permet aussi d'adoucir les lignes, les paysages et la végétation a un effet direct sur le comportement des gens. Ils sont moins agressifs".

A chaque projet, son arbre

Evidemment il ne s'agit pas de planter n'importe quoi. "Cela dépend du sol, de l'environnement. Aujourd'hui on ne plante plus de hêtre ou de frêne en ville car ils ont besoin de beaucoup d'humidité et d'eau. Et vu les problèmes récurrents de sécheresse, ce sont des essences qui vont avoir des problèmes à se développer rapidement". On le voit, la place de la végétation est aujourd'hui prédominante dans l'aménagement du territoire. "Et plus la végétation est prise en compte tôt dans l'élaboration du projet, mieux c'est ! "

Les états d’arbre L’arbre face aux changements climatiques,

Une table ronde ouverte à tous à partir de 18h30 ce jeudi 7 octobre au Palais des congrès et de la culture- L'entrée est gratuite

