Loire-Atlantique : "Le marais de Saint-Viaud est en train de crever", alerte le maire

Le marais qui s'étend sur les communes de Saint-Viaud et Saint-Père-en-Retz est menacé par l'invasion de jussie, d'écrevisses de Louisiane et de ragondins. "Si on ne le soigne pas, dans dix ans, il n'y a plus de marais", s'alarme le maire, Roch Chéraud.

Le marais de Saint-Viaud est en péril. "Le marais est en train de crever, c'est tout. C'est comme quand on est au début d'une maladie : si on ne soigne pas, dans dix ans, il n'y a plus de marais, s'alarme Roch Chéraud, le maire de Saint-Viaud, dans le Pays de Retz. Il veut alerter sur la disparition progressive du petit marais qui s'étend sur 200 hectares entre sa commune et Saint-Père-en-Retz. Les nuisibles envahissent le terrain et la commune n'a pas les moyens de l'entretenir.

La jussie recouvre presque totalement l'eau. © Radio France - Adèle Bossard

Le dernier curage des canaux remonte en fait... à 1997 ! Depuis, le syndicat qui s'en chargeait a été dissous par manque d'adhérents et les nuisibles envahissent peu à peu maintenant les canaux : la jussie recouvre l'eau, les ragondins et les écrevisses creusent la terre. "Et après, les bêtes cassent les côtés de la berge, et ça s'effondre. Là où il devrait y avoir 1,5 mètres d'eau, il n'y a plus que 30 centimètres", se désole Philippe Mellerin, l'un des cinq agriculteurs qui exploitent encore le marais. Mais il n'a pas les moyens de lutter : "On ne peut pas combattre la jussie ou les écrevisses mécaniquement, on n'a aucun moyen. On a déjà peu de revenus et on devrait encore participer", souffle-t-il.

Les bords des canaux sont creusés par les écrevisses et les ragondins. © Radio France - Adèle Bossard

"Il faut mettre des crédits pour la recherche contre ces espèces invasives"

- le maire de Saint-Viaud, Roch Chéraud

Résultat : le marais s'assèche et ne remplit plus son rôle d'éponge naturelle. "Il l'a pourtant fait pendant près de 500 ans. Mais on est en train de balayer 500 ans d'histoire en vingt ans", regrette le maire de Saint-Viaud, Roch Chéraud. Il lance un appel à l'aide car il s'inquiète, notamment, du risque d'inondation qu'impliquerait la disparition du marais. "Il faudrait que l'Etat nous aide plus et que les scientifiques prennent en charge ces espèces invasives. Ça veut dire qu'il faut mettre des crédits pour la recherche et pour trouver des solutions. Et puis il faut réglementer ces zones, qui aujourd'hui sont protégées mais sans qu'on mette des moyens pour assumer les contraintes".

Philippe Mellerin, l'un des derniers agriculteurs à exploiter le marais. © Radio France - Adèle Bossard

Et en cas de disparition du marais, les menaces sont nombreuses, assure le maire : "Sur l'environnement et sur l'économie déjà, avec le risque de mettre cinq exploitations agricoles en péril. On a aussi les menaces urbaines pour Paimbœuf qui n'arrête pas d'avoir des inondations. Et ce sont des paysages magnifiques qui vont disparaître."