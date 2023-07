Le massif de la Gardiole fermé ce vendredi en raison d'un risque d'incendie très élevé

Le massif de la Gardiole est fermé toute la journée ce vendredi 21 juillet, en raison du risque d'incendie très élevé. Le Préfet applique l'arrêté préfectoral qui pendant la période du 10 juin au 10 septembre, lui permet de mettre en place cette interdiction d'accès dans quatre massifs forestiers du département la Gardiole, le Caroux, le Pic Saint Loup et la forêt domaniale de saint Guilhem le désert, massifs à risque et surtout très fréquenté.

Le préfet se base sur la carte de risque feux de forêts actualisée chaque jour par les services de Météo France qui prennent en compte la chaleur la sècheresse , le taux d'hydrométrie des végétaux .

Aujourd'hui seul le massif de la Gardiole est concerné par cette interdiction d'accès. L'accès aux Pic Saint Loup, Caroux et Forêt de saint Guilhem le désert est fortement déconseillé.

Le massif s'etend sur 18 kms il est situé sur les communes de Balaruc-le-Vieux , Balaruc-les-Bains , Fabrègues , Frontignan , Gigean , Mireval , Saint-Jean-de-Védas , Vic-la-Gardiole et Villeneuve-lès-Maguelone qui ont été invitées a relayer sur leurs réseaux sociaux l'information et à l'afficher sur place.

Ceci étant, en raison du nombre important d'accès et de chemins, même en l'absence de panneaux ou de barrières, cette interdiction s'applique à tous, randonneurs , vététistes. aux véhicules, motorisés et non motorisés,

La ville de Montpellier a décidé de fermer le parc zoologique du Lunaret et les accès à la réserve du Lez et du bois de Montmaur pour la journée.