Gironde : "La forêt des Landes de Gascogne doit jouer son rôle d'atténuation des changements climatiques"

Aujourd'hui France Bleu Gironde s'engage pour nos forêts en partenariat avec l'Office Nationale des Forêts et l'Union de la Coopération Forestière Française. On prend le pouls du plus grand massif forestier artificiel d'Europe : la forêt des Landes de Gascogne avec son million d'hectares de pins maritimes. Il s'étend de la Gironde au Landes en passant par le Lot-et-Garonne.

France Bleu Gironde : comment se porte aujourd'hui la forêt du massif des Landes de Gascogne ?

Eric Constantin : notre massif va plutôt bien. Les pins maritimes sont verts, les pousses sont importantes et les autres espèces ont bénéficié de l'été pluvieux. C'était moins bien pour la saison touristique mais très satisfaisant pour la forêt !

Quelles sont les perspectives d'avenir face au réchauffement climatique ?

Pour 2050 nous disposons de différents scénarios climatiques qui nous permettent de confirmer que le pin maritime est une espèce particulièrement adaptée. Néanmoins, on a certaines situations plus compliquées, au pied des dunes du littoral notamment. Dans les milieux les plus secs, on se pose des questions pour trouver les solutions pour demain. Le pin maritime, c'est un arbre qui peut résister à la sécheresse. Pour autant, il la craint comme tout le monde, au bout d'un certain moment. C'est pour ça qu'on va travailler sur des essais de provenance et prendre des pins maritimes qui poussent plus au sud, au Maroc, au Portugal ou en Espagne, dans des conditions où les sécheresses sont plus importantes.

Pourrait-on envisager à l'avenir une forêt qui ne soit pas simplement composée de pins maritimes, mais d'un patchwork d'essences ?

En fait le terme principal, c'est la résilience. Comment faire en sorte que la forêt des Landes de Gascogne soit toujours là en 2050 à 2100 ? Et pour cela, il y a plusieurs solutions techniques qui nous sont proposées par les scientifiques, dont, éventuellement, le mélange d'essences. Notre rôle de gestionnaire à l'ONF, c'est de le tester en grandeur nature. C'est ce que nous permet le Conseil régional à travers le projet Néo Terra. C'est une réflexion globale autour de la production de bois, de l'accueil des publics et de la protection de la biodiversité.

On parle beaucoup du réchauffement climatique mais il y a d'autres facteurs qui peuvent mettre en danger la forêt comme les parasites et l'artificialisation des sols ...

Absolument. Pour les parasites, on a une grosse épée de Damoclès sur le massif des Landes de Gascogne. Le nématode est un petit ver microscopique qui est arrivé au Portugal, en Espagne et qui nous inquiète beaucoup. Et bien sûr, il y a l'extension de l'urbanisation qui est un vrai sujet et je dirais les artificialisations en général. Il y a des sujets photovoltaïques comme vous le savez, et tout un tas d'autres sujets, y compris l'agriculture. Donc, cette forêt est une mosaïque sur laquelle il faut qu'on soit vigilant pour qu'elle puisse jouer son rôle d'atténuation des changements climatiques.