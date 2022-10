Meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz : un "crime climatique" estiment des militants écologistes

C'est un spectacle qui peut interpeller, à une époque où la lutte contre le changement climatique est mise en avant par les pouvoirs publics. Un meeting aérien est prévu dans le ciel de Saint-Jean-de-Luz ce dimanche après-midi. Le spectacle démarre à 15 heures, et doit durer deux heures. Si le spectacle attire de nombreux spectateurs, il peut sembler assez peu écologique. Les militants du mouvement Bizi, mouvement altermondialiste actif essentiellement au Pays Basque Nord, évoquent "un crime climatique".

Les écologistes dénoncent une aberration...

Thibaut Godin, militant à Bizi, parle d' "aberration écologique", et dénonce un manque de prise de conscience de la part de la ville de Saint-Jean-de-Luz et de ses élus. Et de citer en exemple les calculs menés lors de la précédente édition par le journal Sud Ouest : 25 tonnes de kérosène utilisés; soit 95 tonnes de CO2 selon le militant. "C'est dix fois l'emprunte carbone d'un français moyen pendant une année, et 50 fois l'emprunte moyenne d'un français qu'il faudrait pour atteindre les objectifs des Accords de Paris [sur le climat]".

"Après un été qui a été ponctué d'événements climatiques extrêmes partout dans le monde et notamment en France, on trouve ça absolument scandaleux et irresponsable" s'agace Thibaut Godin, qui met en cause la responsabilité de la commune qui accueille cet événement depuis des années.

... La mairie assume et relativise

L'adjoint au maire de Saint-Jean-de-Luz en charge des événements ou encore du tourisme comprend qu'un tel événement puisse interpeller, mais selon lui il se justifie tout à fait. Notamment par rapport aux retombées qu'il peut selon lui apporter à l'économie basque. "C'est vrai que l'on a une tradition depuis 1995 d'accueillir la Patrouille de France et un meeting aérien (...) c'est un fleuron français (...) Le Pays Basque est une terre d'aéronautique - avec des sociétés comme Lauak, Dassault - et puis ca permet aussi de montrer au public qui est très friand ici, puisqu'on attire à peu près 30 000 spectateurs à chaque meeting" détaille Eric Soreau.

Il estime que si l'événement ne se tient pas à Saint-Jean-de-Luz, il aura de toute façon lieu autre part, "_donc pourquoi ne pas en profiter ? (...) Autant le faire chez nous, puisque ca attire pas mal de monde (...) cela permet de faire vivre des restaurants, des hôtels, ou des commerces à Saint-Jean-de-Luz, ou sur l'ensemble de la côte basqu_e".