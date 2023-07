Le Mignon à sec : fatalité ou irrigation débridée ?

Le Mignon est-il condamné à se retrouver à sec chaque été ? Non, assurent plusieurs associations de défense de l'environnement, révoltées par le manque d'eau cet été dans cette petite rivière qui chemine entre Deux-Sèvres et Charente-Maritime pour se jeter dans le Marais poitevin. Et pourtant, les conditions météo clémentes n'ont rien à voir avec la sécheresse de l'an dernier. Aucun seuil de restriction à l'irrigation n'est d'ailleurs franchi sur le Mignon. L'irrigation, c'est ce qui pêche pour les militants écolo (Apieee, Nature environnement 17, collectif Bassines non merci !) qui mettent en cause les prélèvements généreux accordés aux agriculteurs irrigants.

Jean-Jacques Guillet sous un pont de Mauzé-sur-le-Mignon, au dessus d'une rivière à sec. L'activiste de Bassines non merci ! pointe des quotas de prélèvements trop élevés accordés par l'Etat aux agriculteurs irrigants. © Radio France - Julien Fleury

Du côté de la préfecture des Deux-Sèvres, on précise que ces assecs ne sont pas généralisés sur le Mignon. L'eau continue notamment de couler dans le secteur concerné par la première réserve de substitution construite par la Coop de l'eau, la célèbre SEV 17. Ce qui peut laisser espérer un impact positif de cet ouvrage sur le débit du Mignon, en évitant de pomper directement dans la nappe phréatique. Pour la préfecture, la généralisation de ce type d'ouvrages va permettre de soutenir le débit du Mignon et d'autres rivières.