Le MIN de Toulouse teste sur son toit une peinture réflective aux pouvoirs rafraîchissants

Vous avez chaud ? Voilà une solution qui contribue à rafraîchir les bâtiments. L'entreprise Solar Paint , basée à l'Union près de Toulouse, propose de recouvrir les toits d'une peinture blanche réfléchissante. Son carnet de commande -grande distribution, aéronautique et industrie pharmaceutique- est archi plein. L'Intermarché de Ramonville Saint-Agne a été l'un de ses premiers clients. Le MIN de Toulouse, à son tour, teste le procédé.

L'Intermarché de Ramonville, premier client Solar Paint issu de la grande distribution

À Ramonville Saint-Agne, les 2.650 mètres carrés du toit de l'Intermarché ont été repeints à l'été 2022 à l'aide de cette *peinture d'un blanc immaculé *aux pouvoirs réfléchissant. L'objectif est ne pas faire saturer les appareils de climatisation.

Nathalie est une cliente, et connaît très bien le procédé : "L**a fameuse peinture rafraîchissante, c'est comme les coquillages dans le ciment pour faire des dalles qui retiennent l'eau, c'est parfait !"

Le toit de l'Intermarché de Ramonville. © Radio France - Pascale Danyel

À l'intérieur du magasin, on perd** 5 à 6 degrés, une vie nouvelle pour Lise, responsable de caisse : "A**vant c'était compliqué, les personnes âgées souffraient de la chaleur, aujourd'hui ça va bien mieux, les gens sont plus détendus, plus respectueux".

L'investissement est vite amorti grâce aux économies sur la facture de climatisation explique le gérant de la grande surface Éric Calixte Pur : "Ça nous a coûté un peu moins de 60.000 euros pour 2.650 mètres carrés, c'est à peine 6.000 euros par an, on fait 30% d'économie, le solde est positif".

Entre 18 et 22 euros le mètre carrés, la peinture réflective n'a besoin d'être refaite que tous les 20 ans.

Peinture en test sur 350 mètres carrés de toit au MIN de Toulouse

À la recherche de solutions pour réduire son empreinte carbone, le MIN de Toulouse teste cette peinture sur l'un de ses toits, une surface de 350 mètres au-dessus de bureaux. Si l'expérience est concluante, elle pourrait se prolonger rapporte la directrice du MIN Maguelone Pontier : "C'est une innovation hyper intéressante parce que d'habitude on peint, ou on refroidit, ou on isole. C'est assez rare qu'on peigne en isolant et en refroidissant les toits. L'idée c'est d'élargir si l'expérimentation est positive, mais on est soumis au Code des marchés publics donc quand on dépasse un certain montant, il faut faire un appel d'offres. Donc il faut que l'entreprise soit capable d'y répondre". Le MIN de Toulouse compte 86.000 mètres carrés de toiture.

Toulouse vue depuis le toit du MIN. © Radio France - Pascale Danyel