Le ministre de la Transition écologique s'oppose au projet de "Canua Island"

"Canua Island" fait de nouveau des vagues ! Ce projet d'une grande barge flottante au large de Mandelieu-la-Napoule n'est pas au goût de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Le ministre répond à une saisine de Renaud Muselier , le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans communiqué de la Région, il est indiqué que le le ministre "affirme sa circonspection et sa grande vigilance face au projet de barge flottante "Canua Island", en rappelant les règles de droit qui en font un projet manifestement incompatible avec les règles de protection de l’environnement".

La satisfaction du maire de Théoule-sur-Mer

Georges Bottella le maire de Théoule-sur-Mer, a immédiatement réagi : "Pour tous les amoureux de notre baie, ce positionnement du gouvernement est important et constitue une avancée très positive. En effet, il partage notre constat : ce projet n’a rien de compatible avec la défense de l’environnement et ne peut pas être autorisé ! Je suis un maire responsable, dont la commune est directement impactée par ce projet catastrophique, et je veux remercier Renaud Muselier, président de la Région, et Christophe Béchu, ministre compétent sur ces sujets. Ensemble, ils ont réussi à mettre un coup d’arrêt à cette aberration écologique" écrit-il.

