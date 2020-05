Limousin : une chaleur presque record au mois d'avril

Une fois de plus, le Limousin - et la France - ont connu un mois exceptionnellement chaud. Avec une température moyenne de quasiment 19°C à Limoges et 22°C à Brive, le mois d'avril 2020 est proche des records battus en 2007. En Corrèze, le mois dernier a également été marqué par un manque de pluie.

Avril 2020 est le deuxième mois d'avril le plus chaud qu'ait connu la France depuis le début des relevés de Météo France. Et le Limousin est dans la même tendance. Les observations des stations météo de Limoges et Brive viennent confirmer l'impression que nous avons tous ressentie malgré le confinement : un début de printemps exceptionnel.

En moyenne, il a fait presque 5 °C de plus que la normale

En effet, la température moyenne relevée à Limoges est de 18,8 °C (alors que la normale est de 14 °C) et de 21,8 °C à Brive (pour une normale de 17,2 °C). Ces températures sont parmi les plus fortes jamais enregistrées, le record ayant été atteint en avril 2007 : en moyenne, près de 23°C à Brive et plus de 20°C à Limoges.

Les températures quotidiennes maximales ont également affiché des valeurs hors norme. Il a fait 24,2 °C le 19 avril à Limoges et près de 27°C le surlendemain à Brive. Le record toute catégorie en Limousin date du 17 avril 2013, avec un "30 °C tout rond" dans la cité gaillarde.

Il a manqué de la pluie en Corrèze

L'autre caractéristique de ce mois d'avril 2020, c'est le manque de pluie, notamment en Corrèze. Dans ce département, il est tombé 50 mm d'eau, soit à peine plus de la moitié de la quantité normale.

En Haute-Vienne, la première quinzaine a été particulièrement sèche, mais au final le mois d'avril 2020 sera quasiment dans la norme grâce à des pluies d'orages. Il est notamment tombé 37 mm d'eau le 17 avril, c'est l'équivalent moyen de 12 jours de pluie en quelques heures.