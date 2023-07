Le mois de juin 2023 a été le plus chaud jamais enregistré en Sarthe

Le mois de juin a battu presque tous les records selon Cyrille Duchesne, météorologue à la chaine météo. C'est le mois le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés. Il a battu le record de 1976 : "On a en moyenne 15,6 degrés le matin et 28,2 degrés l'après-midi, alors que la normale, c'est 12,9 degrés pour les minimums au lieu des 15,6 et 23,6. Sur le mois, on a une moyenne qui est de 21,9°C, c'est un excédent de près de quatre degrés par rapport à la normale. Et si on regarde par exemple le nombre de jours de chaleur (les jours où la température dépasse les 25°C), il y a eu 27 jours de chaleur, alors que la normale est de onze jours."

Très peu de jours de pluie

En plus des chaleurs exceptionnelles, les pluies ont été rares. Ce mois de juin n'a pas battu des records en termes de sécheresse, mais la particularité de 2023 est qu'elles ont été très concentrées : plus de la moitié est tombée sur une seule journée, lors des orages du 18 et 19 juin : "On a eu environ 42 mm de pluie en 2023 pour une moyenne de 55 mm. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sur ces 42 mm, il est tombé en une seule journée 29 mm."

L'ensoleillement a aussi été largement supérieur à la normale : en moyenne, 40% de soleil en plus par rapport à la normale. En revanche, selon le météorologue Cyrille Duchesne, le mois de juillet devrait être moins homogène et connaitre des alternances de précipitations et de chaleur.